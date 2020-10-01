Rally (RLY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rally (RLY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rally (RLY) tokennel kapcsolatos információk Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve. Hivatalos webhely: https://rly.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b Vásárolj most RLY tokent!

Rally (RLY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rally (RLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Teljes tokenszám: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 5.24B $ 5.24B $ 5.24B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.43M $ 12.43M $ 12.43M Minden idők csúcspontja: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 Minden idők mélypontja: $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 Jelenlegi ár: $ 0.0008286 $ 0.0008286 $ 0.0008286 További tudnivalók a(z) Rally (RLY) áráról

Rally (RLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rally (RLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RLY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RLY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RLY token élő árfolyamát!

A(z) RLY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Rally (RLY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RLY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RLY tokent a MEXC-n!

Rally (RLY) árelőzményei A felhasználók a(z) RLY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RLY árelőzményeivel!

RLY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RLY kapcsán? RLY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RLY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

