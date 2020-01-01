RejuveAI (RJV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RejuveAI (RJV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RejuveAI (RJV) tokennel kapcsolatos információk Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates. Hivatalos webhely: https://rejuve.ai/ Fehér könyv: https://www.rejuve.ai/rejuvenetworkwhitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef Vásárolj most RJV tokent!

RejuveAI (RJV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RejuveAI (RJV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 565.83M $ 565.83M $ 565.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.89M $ 4.89M $ 4.89M Minden idők csúcspontja: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Minden idők mélypontja: $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 Jelenlegi ár: $ 0.004885 $ 0.004885 $ 0.004885 További tudnivalók a(z) RejuveAI (RJV) áráról

RejuveAI (RJV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RejuveAI (RJV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RJV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RJV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RJV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RJV token élő árfolyamát!

A(z) RJV vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) RejuveAI (RJV) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RJV megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RJV tokent a MEXC-n!

RejuveAI (RJV) árelőzményei A felhasználók a(z) RJV árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RJV árelőzményeivel!

RJV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RJV kapcsán? RJV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RJV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

