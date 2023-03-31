Realio (RIO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Realio (RIO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Realio (RIO) tokennel kapcsolatos információk $RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches. Hivatalos webhely: https://www.realio.fund/ Vásárolj most RIO tokent!

Realio (RIO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Realio (RIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.17M $ 24.17M $ 24.17M Minden idők csúcspontja: $ 3.1499 $ 3.1499 $ 3.1499 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.2417 $ 0.2417 $ 0.2417 További tudnivalók a(z) Realio (RIO) áráról

A(z) Realio (RIO) token mélyreható struktúrája

A comprehensive review of available data sources did not yield a detailed, structured breakdown of Realio Network's token economics, including issuance, allocation, usage/incentive, locking, and unlocking mechanisms. No unlock schedules, allocation tables, or recent unlock events were found in the available datasets, and no qualitative summaries were returned from research or diligence sources.

No explicit details on the initial or ongoing issuance mechanism for Realio Network tokens were found in the available data.

Allocation Mechanism:

There is no allocation breakdown (e.g., team, investors, community, ecosystem, etc.) or allocation table available in the current datasets.

Usage and Incentive Mechanism:

No specific information was found regarding the primary uses of the token within the Realio Network, such as governance, staking, transaction fees, or other incentive structures.

Locking Mechanism:

There is no data on whether Realio Network tokens are subject to locking, vesting, or other forms of restricted transfer.

Unlocking Time:

Summary

Despite a thorough search across both qualitative and quantitative sources, there is currently no verifiable, structured information available regarding the token economics of Realio Network. This includes all aspects such as issuance, allocation, usage/incentive, locking, and unlocking mechanisms. For the most accurate and up-to-date information, it is recommended to consult the official Realio Network documentation or contact the project team directly.

Realio (RIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Realio (RIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RIO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RIO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RIO token élő árfolyamát!

