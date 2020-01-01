holoride (RIDE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) holoride (RIDE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

holoride (RIDE) tokennel kapcsolatos információk holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness. Hivatalos webhely: https://www.holoride.com/ Fehér könyv: https://docs.holoride.com/holoride_litepaper_v3_3.pdf Block Explorer: https://explorer.elrond.com/tokens/RIDE-7d18e9 Vásárolj most RIDE tokent!

holoride (RIDE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) holoride (RIDE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 820.95K $ 820.95K $ 820.95K Teljes tokenszám: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 879.90M $ 879.90M $ 879.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 933.00K $ 933.00K $ 933.00K Minden idők csúcspontja: $ 1.718 $ 1.718 $ 1.718 Minden idők mélypontja: $ 0.000900818108937598 $ 0.000900818108937598 $ 0.000900818108937598 Jelenlegi ár: $ 0.000933 $ 0.000933 $ 0.000933 További tudnivalók a(z) holoride (RIDE) áráról

holoride (RIDE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) holoride (RIDE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RIDE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RIDE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RIDE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RIDE token élő árfolyamát!

A(z) RIDE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) holoride (RIDE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RIDE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RIDE tokent a MEXC-n!

holoride (RIDE) árelőzményei A felhasználók a(z) RIDE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RIDE árelőzményeivel!

RIDE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RIDE kapcsán? RIDE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RIDE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

