Mi a(z) RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR's largest DEX) and Burrow Finance (NEAR's leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR's chain abstraction strategy.

RHEA (RHEA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) RHEA (RHEA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RHEA token kapcsán!

RHEA Forrás

A(z) RHEA alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések RHEA Mennyit ér ma a(z) RHEA (RHEA)? A(z) élő RHEA ár a(z) USD esetében 0.01986 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) RHEA ára a(z) USD esetében? $ 0.01986 . Keresd fel a A(z) RHEA jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) RHEA piaci plafonja? A(z) RHEA piaci plafonja $ 3.97M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) RHEA keringésben lévő tokenszáma? A(z) RHEA keringésben lévő tokenszáma 200.00M USD . Mi volt a(z) RHEA mindenkori legmagasabb ára? A(z) RHEA mindenkori legmagasabb ára 0.11587934887394663 USD . Mi volt a(z) RHEA mindenkori legmagasabb ár? A(z) RHEA mindenkori legalacsonyabb ára 0.019916246199462487 USD . Mekkora a(z) RHEA kereskedési volumene? A(z) RHEA élő 24 órás kereskedési volumene $ 64.16K USD . A(z) RHEA ára emelkedni fog idén? A(z) RHEA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RHEA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

RHEA (RHEA) fontos iparági frissítések

