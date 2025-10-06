TőzsdeDEX+
A(z) élő RHEA ár ma 0.01986 USD. Kövesd nyomon a(z) RHEA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RHEA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

RHEA árfolyam(RHEA)

1 RHEA-USD élő ár:

$0.01984
$0.01984$0.01984
-0.30%1D
USD
RHEA (RHEA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:27 (UTC+8)

RHEA (RHEA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01962
$ 0.01962$ 0.01962
24h alacsony
$ 0.02004
$ 0.02004$ 0.02004
24h magas

$ 0.01962
$ 0.01962$ 0.01962

$ 0.02004
$ 0.02004$ 0.02004

$ 0.11587934887394663
$ 0.11587934887394663$ 0.11587934887394663

$ 0.019916246199462487
$ 0.019916246199462487$ 0.019916246199462487

+0.10%

-0.30%

-14.48%

-14.48%

RHEA (RHEA) valós idejű ár: $ 0.01986. Az elmúlt 24 órában, a(z)RHEA legalacsonyabb ára $ 0.01962, legmagasabb ára pedig $ 0.02004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RHEA valaha volt legmagasabb ára $ 0.11587934887394663, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.019916246199462487 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RHEA változása a következő volt: +0.10% az elmúlt órában, -0.30% az elmúlt 24 órában, és -14.48% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RHEA (RHEA) piaci információk

No.1538

$ 3.97M
$ 3.97M$ 3.97M

$ 64.16K
$ 64.16K$ 64.16K

$ 19.86M
$ 19.86M$ 19.86M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

NEAR

A(z) RHEA jelenlegi piaci plafonja $ 3.97M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 64.16K. A(z) RHEA keringésben lévő tokenszáma 200.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.86M.

RHEA (RHEA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a RHEA mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000597-0.30%
30 nap$ -0.00888-30.90%
60 nap$ -0.0164-45.23%
90 nap$ -0.06504-76.61%
RHEA árváltozása ma

A mai napon a(z) RHEA ára $ -0.0000597 (-0.30%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

RHEA 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00888 (-30.90%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

RHEA 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) RHEA ára $ -0.0164 (-45.23%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

RHEA 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.06504 (-76.61%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) RHEA (RHEA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) RHEA árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

RHEA elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál RHEA befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd RHEA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről RHEA a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a RHEA vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

RHEA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) RHEA (RHEA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) RHEA (RHEA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) RHEA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) RHEA árelőrejelzését most!

RHEA (RHEA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) RHEA (RHEA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RHEA token kapcsán!

Hogyan vásárolj RHEA (RHEA)

A következőt szeretnél vásárolni: RHEA? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz RHEA eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

RHEA helyi valutákra

RHEA Forrás

A(z) RHEA alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos RHEA Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések RHEA

Mennyit ér ma a(z) RHEA (RHEA)?
A(z) élő RHEA ár a(z) USD esetében 0.01986 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RHEA ára a(z) USD esetében?
A(z) RHEA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01986. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) RHEA piaci plafonja?
A(z) RHEA piaci plafonja $ 3.97M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RHEA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RHEA keringésben lévő tokenszáma 200.00M USD.
Mi volt a(z) RHEA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RHEA mindenkori legmagasabb ára 0.11587934887394663 USD.
Mi volt a(z) RHEA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RHEA mindenkori legalacsonyabb ára 0.019916246199462487 USD.
Mekkora a(z) RHEA kereskedési volumene?
A(z) RHEA élő 24 órás kereskedési volumene $ 64.16K USD.
A(z) RHEA ára emelkedni fog idén?
A(z) RHEA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RHEA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:27 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

RHEA-USD kalkulátor

Összeg

RHEA
RHEA
USD
USD

1 RHEA = 0.01986 USD

RHEA kereskedés

RHEA/USDT
$0.01984
$0.01984$0.01984
-0.25%

