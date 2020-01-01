REVOX (REX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) REVOX (REX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

REVOX (REX) tokennel kapcsolatos információk REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. Hivatalos webhely: https://www.revox.ai/ Fehér könyv: https://docs.revox.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE Vásárolj most REX tokent!

REVOX (REX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) REVOX (REX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 113.76M $ 113.76M $ 113.76M Teljes tokenszám: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 174.87M $ 174.87M $ 174.87M Minden idők csúcspontja: $ 0.06666 $ 0.06666 $ 0.06666 Minden idők mélypontja: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 Jelenlegi ár: $ 0.05829 $ 0.05829 $ 0.05829 További tudnivalók a(z) REVOX (REX) áráról

REVOX (REX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) REVOX (REX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó REX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező REX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) REX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REX token élő árfolyamát!

A(z) REX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) REVOX (REX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) REX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz REX tokent a MEXC-n!

REVOX (REX) árelőzményei A felhasználók a(z) REX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) REX árelőzményeivel!

REX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) REX kapcsán? REX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) REX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

