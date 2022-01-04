Renewable Energy (RET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Renewable Energy (RET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Renewable Energy (RET) tokennel kapcsolatos információk Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards Hivatalos webhely: https://ret.life/ Fehér könyv: https://ret.life/whitepaper-english.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 Vásárolj most RET tokent!

Renewable Energy (RET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Renewable Energy (RET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 732.89K $ 732.89K $ 732.89K Teljes tokenszám: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 20,117.71T $ 20,117.71T $ 20,117.71T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Minden idők csúcspontja: $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00000000003643 $ 0.00000000003643 $ 0.00000000003643 További tudnivalók a(z) Renewable Energy (RET) áráról

Renewable Energy (RET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Renewable Energy (RET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RET token élő árfolyamát!

A(z) RET vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Renewable Energy (RET) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RET megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RET tokent a MEXC-n!

Renewable Energy (RET) árelőzményei A felhasználók a(z) RET árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RET árelőzményeivel!

RET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RET kapcsán? RET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

