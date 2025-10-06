TőzsdeDEX+
A(z) élő PROJECT RESCUE ár ma 0.2003 USD. Kövesd nyomon a(z) RESCUE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RESCUE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RESCUE

RESCUE árinformációk

Mi a(z) RESCUE

RESCUE fehér könyv

RESCUE hivatalos webhely

RESCUE tokenomikai adatai

RESCUE árelőrejelzés

RESCUE előzmények

RESCUE Vásárlási útmutató

RESCUE-fiat valutaváltó

RESCUE spot

PROJECT RESCUE Logó

PROJECT RESCUE árfolyam(RESCUE)

1 RESCUE-USD élő ár:

$0.2002
$0.2002
0.00%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:14 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1985
$ 0.1985
24h alacsony
$ 0.2144
$ 0.2144
24h magas

$ 0.1985
$ 0.1985

$ 0.2144
$ 0.2144

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423

-0.25%

0.00%

-7.49%

-7.49%

PROJECT RESCUE (RESCUE) valós idejű ár: $ 0.2003. Az elmúlt 24 órában, a(z)RESCUE legalacsonyabb ára $ 0.1985, legmagasabb ára pedig $ 0.2144 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RESCUE valaha volt legmagasabb ára $ 0.8680709587324534, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.009358123976666423 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RESCUE változása a következő volt: -0.25% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -7.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PROJECT RESCUE (RESCUE) piaci információk

No.5287

$ 0.00
$ 0.00

$ 74.07K
$ 74.07K

$ 20.03M
$ 20.03M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

35,458,333
35,458,333

0.00%

SOL

A(z) PROJECT RESCUE jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 74.07K. A(z) RESCUE keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 35458333. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.03M.

PROJECT RESCUE (RESCUE) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a PROJECT RESCUE mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ +0.0518+34.88%
60 nap$ -0.1509-42.97%
90 nap$ -0.0455-18.52%
PROJECT RESCUE árváltozása ma

A mai napon a(z) RESCUE ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

PROJECT RESCUE 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0518 (+34.88%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

PROJECT RESCUE 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) RESCUE ára $ -0.1509 (-42.97%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

PROJECT RESCUE 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0455 (-18.52%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) PROJECT RESCUE (RESCUE) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) PROJECT RESCUE árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál PROJECT RESCUE befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd RESCUE a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PROJECT RESCUE a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PROJECT RESCUE vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

PROJECT RESCUE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PROJECT RESCUE (RESCUE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PROJECT RESCUE (RESCUE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PROJECT RESCUE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PROJECT RESCUE árelőrejelzését most!

PROJECT RESCUE (RESCUE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PROJECT RESCUE (RESCUE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RESCUE token kapcsán!

Hogyan vásárolj PROJECT RESCUE (RESCUE)

A következőt szeretnél vásárolni: PROJECT RESCUE? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PROJECT RESCUE eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

RESCUE helyi valutákra

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - VND
5,270.8945
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - AUD
A$0.304456
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - GBP
0.152228
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - EUR
0.172258
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - USD
$0.2003
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - MYR
RM0.839257
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - TRY
8.424618
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - JPY
¥30.8462
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - ARS
ARS$290.288781
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - RUB
16.206273
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - INR
17.808673
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - IDR
Rp3,338.331998
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - PHP
11.789658
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - EGP
￡E.9.476193
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BRL
R$1.075611
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - CAD
C$0.28042
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BDT
24.408558
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - NGN
289.449524
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - COP
$776.354788
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - ZAR
R.3.473202
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - UAH
8.370537
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - TZS
T.Sh.490.931294
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - VES
Bs44.2663
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - CLP
$188.282
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - PKR
Rs56.500624
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - KZT
105.754394
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - THB
฿6.501738
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - TWD
NT$6.165234
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - AED
د.إ0.735101
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - CHF
Fr0.16024
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - HKD
HK$1.556331
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - AMD
֏76.448501
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - MAD
.د.م1.850772
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - MXN
$3.717568
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - SAR
ريال0.749122
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - ETB
Br30.776095
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - KES
KSh25.804649
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - JOD
د.أ0.1420127
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - PLN
0.739107
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - RON
лв0.883323
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - SEK
kr1.90285
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BGN
лв0.338507
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - HUF
Ft67.416974
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - CZK
4.230336
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - KWD
د.ك0.0612918
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - ILS
0.650975
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BOB
Bs1.380067
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - AZN
0.34051
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - TJS
SM1.838754
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - GEL
0.542813
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - AOA
Kz183.256473
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BHD
.د.ب0.0751125
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BMD
$0.2003
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - DKK
kr1.297944
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - HNL
L5.253869
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - MUR
9.161722
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - NAD
$3.463187
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - NOK
kr2.027036
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - NZD
$0.348522
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - PAB
B/.0.2003
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - PGK
K0.84126
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - QAR
ر.ق0.727089
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - RSD
дин.20.260345
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - UZS
soʻm2,413.252457
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - ALL
L16.723047
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - ANG
ƒ0.358537
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - AWG
ƒ0.358537
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BBD
$0.4006
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BAM
KM0.336504
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BIF
Fr587.2796
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BND
$0.258387
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BSD
$0.2003
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - JMD
$32.058015
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - KHR
801.2
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - KMF
Fr85.3278
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - LAK
4,354.347739
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - LKR
රු60.807074
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - MDL
L3.397088
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - MGA
Ar898.20529
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - MOP
P1.598394
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - MVR
3.06459
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - MWK
MK346.53903
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - MZN
MT12.79917
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - NPR
रु28.330432
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - PYG
1,410.5126
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - RWF
Fr290.2347
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - SBD
$1.648469
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - SCR
2.892332
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - SRD
$7.71155
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - SVC
$1.746616
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - SZL
L3.461184
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - TMT
m0.70105
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - TND
د.ت0.588882
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - TTD
$1.352025
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - UGX
Sh695.4416
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - XAF
Fr113.9707
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - XCD
$0.54081
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - XOF
Fr113.9707
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - XPF
Fr20.6309
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BWP
P2.682017
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - BZD
$0.4006
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - CVE
$19.082581
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - DJF
Fr35.4531
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - DOP
$12.833221
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - DZD
د.ج25.948865
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - FJD
$0.458687
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - GNF
Fr1,741.6085
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - GTQ
Q1.530292
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - GYD
$41.788589
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) - ISK
kr25.0375

PROJECT RESCUE Forrás

A(z) PROJECT RESCUE alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos PROJECT RESCUE Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PROJECT RESCUE

Mennyit ér ma a(z) PROJECT RESCUE (RESCUE)?
A(z) élő RESCUE ár a(z) USD esetében 0.2003 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RESCUE ára a(z) USD esetében?
A(z) RESCUE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.2003. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PROJECT RESCUE piaci plafonja?
A(z) RESCUE piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RESCUE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RESCUE keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) RESCUE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RESCUE mindenkori legmagasabb ára 0.8680709587324534 USD.
Mi volt a(z) RESCUE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RESCUE mindenkori legalacsonyabb ára 0.009358123976666423 USD.
Mekkora a(z) RESCUE kereskedési volumene?
A(z) RESCUE élő 24 órás kereskedési volumene $ 74.07K USD.
A(z) RESCUE ára emelkedni fog idén?
A(z) RESCUE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RESCUE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:14 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

RESCUE-USD kalkulátor

Összeg

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.2003 USD

RESCUE kereskedés

RESCUE/USDT
$0.2002
$0.2002
0.00%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,710.15

$3,856.62

$0.02549

$1.1963

$186.76

$109,710.15

$3,856.62

$186.76

$91.30

$2.4963

$0.00000

$0.00000

$0.0371

$0.05629

$0.09253

