Republic Protocol (REN) tokennel kapcsolatos információk Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi). Hivatalos webhely: https://renprotocol.org/ Fehér könyv: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 Vásárolj most REN tokent!

Republic Protocol (REN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Republic Protocol (REN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M Minden idők csúcspontja: $ 1.82754 $ 1.82754 $ 1.82754 Minden idők mélypontja: $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 Jelenlegi ár: $ 0.007753 $ 0.007753 $ 0.007753 További tudnivalók a(z) Republic Protocol (REN) áráról

Republic Protocol (REN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Republic Protocol (REN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó REN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező REN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) REN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REN token élő árfolyamát!

Republic Protocol (REN) árelőzményei A felhasználók a(z) REN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) REN árelőzményeivel!

REN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) REN kapcsán? REN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) REN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

