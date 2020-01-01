RDO (RDO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RDO (RDO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RDO (RDO) tokennel kapcsolatos információk Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users. Hivatalos webhely: https://www.reddio.com/ Fehér könyv: https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334 Vásárolj most RDO tokent!

RDO (RDO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RDO (RDO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M Minden idők csúcspontja: $ 0.02277 $ 0.02277 $ 0.02277 Minden idők mélypontja: $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 Jelenlegi ár: $ 0.0007421 $ 0.0007421 $ 0.0007421 További tudnivalók a(z) RDO (RDO) áráról

RDO (RDO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RDO (RDO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RDO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RDO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RDO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RDO token élő árfolyamát!

A(z) RDO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) RDO (RDO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RDO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RDO tokent a MEXC-n!

RDO (RDO) árelőzményei A felhasználók a(z) RDO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RDO árelőzményeivel!

RDO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RDO kapcsán? RDO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RDO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

