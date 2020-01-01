Radiant (RDNT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Radiant (RDNT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Radiant (RDNT) tokennel kapcsolatos információk Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions. Hivatalos webhely: https://radiant.capital/ Fehér könyv: https://docs.radiant.capital/radiant/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 Vásárolj most RDNT tokent!

Radiant (RDNT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Radiant (RDNT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 25.89M $ 25.89M $ 25.89M Teljes tokenszám: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M Minden idők csúcspontja: $ 0.52 $ 0.52 $ 0.52 Minden idők mélypontja: $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 Jelenlegi ár: $ 0.02004 $ 0.02004 $ 0.02004 További tudnivalók a(z) Radiant (RDNT) áráról

Radiant (RDNT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Radiant (RDNT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RDNT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RDNT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RDNT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RDNT token élő árfolyamát!

A(z) RDNT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Radiant (RDNT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RDNT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RDNT tokent a MEXC-n!

Radiant (RDNT) árelőzményei A felhasználók a(z) RDNT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RDNT árelőzményeivel!

RDNT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RDNT kapcsán? RDNT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RDNT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

