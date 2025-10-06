TőzsdeDEX+
A(z) élő Reddit ár ma 211.27 USD. Kövesd nyomon a(z) RDDTON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RDDTON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RDDTON

RDDTON árinformációk

Mi a(z) RDDTON

RDDTON hivatalos webhely

RDDTON tokenomikai adatai

RDDTON árelőrejelzés

RDDTON előzmények

RDDTON Vásárlási útmutató

RDDTON-fiat valutaváltó

RDDTON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Reddit Logó

Reddit árfolyam(RDDTON)

1 RDDTON-USD élő ár:

$211.24
$211.24
+2.16%1D
USD
Reddit (RDDTON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:19:41 (UTC+8)

Reddit (RDDTON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 200.07
$ 200.07
24h alacsony
$ 214.5
$ 214.5
24h magas

$ 200.07
$ 200.07

$ 214.5
$ 214.5

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624

$ 187.01273448374423
$ 187.01273448374423

+0.74%

+2.16%

-3.74%

-3.74%

Reddit (RDDTON) valós idejű ár: $ 211.27. Az elmúlt 24 órában, a(z)RDDTON legalacsonyabb ára $ 200.07, legmagasabb ára pedig $ 214.5 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RDDTON valaha volt legmagasabb ára $ 282.4541904298624, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 187.01273448374423 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RDDTON változása a következő volt: +0.74% az elmúlt órában, +2.16% az elmúlt 24 órában, és -3.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Reddit (RDDTON) piaci információk

No.2493

$ 543.43K
$ 543.43K

$ 60.93K
$ 60.93K

$ 543.43K
$ 543.43K

2.57K
2.57K

2,572.18456863
2,572.18456863

ETH

A(z) Reddit jelenlegi piaci plafonja $ 543.43K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 60.93K. A(z) RDDTON keringésben lévő tokenszáma 2.57K, és a teljes tokenszám 2572.18456863. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 543.43K.

Reddit (RDDTON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Reddit mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +4.4663+2.16%
30 nap$ +3.52+1.69%
60 nap$ +11.27+5.63%
90 nap$ +11.27+5.63%
Reddit árváltozása ma

A mai napon a(z) RDDTON ára $ +4.4663 (+2.16%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Reddit 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +3.52 (+1.69%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Reddit 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) RDDTON ára $ +11.27 (+5.63%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Reddit 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +11.27 (+5.63%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Reddit (RDDTON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Reddit árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Reddit (RDDTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Reddit elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Reddit befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd RDDTON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Reddit a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Reddit vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Reddit árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Reddit (RDDTON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Reddit (RDDTON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Reddit rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Reddit árelőrejelzését most!

Reddit (RDDTON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Reddit (RDDTON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RDDTON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Reddit (RDDTON)

A következőt szeretnél vásárolni: Reddit? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Reddit eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

RDDTON helyi valutákra

Reddit Forrás

A(z) Reddit alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Reddit Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Reddit

Mennyit ér ma a(z) Reddit (RDDTON)?
A(z) élő RDDTON ár a(z) USD esetében 211.27 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RDDTON ára a(z) USD esetében?
A(z) RDDTON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 211.27. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Reddit piaci plafonja?
A(z) RDDTON piaci plafonja $ 543.43K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RDDTON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RDDTON keringésben lévő tokenszáma 2.57K USD.
Mi volt a(z) RDDTON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RDDTON mindenkori legmagasabb ára 282.4541904298624 USD.
Mi volt a(z) RDDTON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RDDTON mindenkori legalacsonyabb ára 187.01273448374423 USD.
Mekkora a(z) RDDTON kereskedési volumene?
A(z) RDDTON élő 24 órás kereskedési volumene $ 60.93K USD.
A(z) RDDTON ára emelkedni fog idén?
A(z) RDDTON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RDDTON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:19:41 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

RDDTON-USD kalkulátor

Összeg

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 211.27 USD

RDDTON kereskedés

RDDTON/USDT
$211.24
$211.24
+2.16%

