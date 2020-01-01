Rarible (RARI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rarible (RARI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rarible (RARI) tokennel kapcsolatos információk $RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem. Hivatalos webhely: https://rari.foundation Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf Vásárolj most RARI tokent!

Rarible (RARI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rarible (RARI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.12M $ 19.12M $ 19.12M Teljes tokenszám: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 19.49M $ 19.49M $ 19.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.52M $ 24.52M $ 24.52M Minden idők csúcspontja: $ 49.33 $ 49.33 $ 49.33 Minden idők mélypontja: $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 Jelenlegi ár: $ 0.9809 $ 0.9809 $ 0.9809 További tudnivalók a(z) Rarible (RARI) áráról

Rarible (RARI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rarible (RARI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RARI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RARI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RARI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RARI token élő árfolyamát!

A(z) RARI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Rarible (RARI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RARI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RARI tokent a MEXC-n!

Rarible (RARI) árelőzményei A felhasználók a(z) RARI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RARI árelőzményeivel!

RARI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RARI kapcsán? RARI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RARI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

