Rain Protocol (RAIN) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rain Protocol (RAIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:12:02 (UTC+8)
USD

Rain Protocol (RAIN) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rain Protocol (RAIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
--
----
Teljes tokenszám:
$ 1.15T
$ 1.15T$ 1.15T
Keringésben lévő tokenszám:
--
----
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 3.97B
$ 3.97B$ 3.97B
Minden idők csúcspontja:
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
Minden idők mélypontja:
--
----
Jelenlegi ár:
$ 0.0034501
$ 0.0034501$ 0.0034501

Rain Protocol (RAIN) tokennel kapcsolatos információk

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Hivatalos webhely:
https://www.rain.one
Fehér könyv:
https://whitepaper.rain.one
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x25118290e6A5f4139381D072181157035864099d

Rain Protocol (RAIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Rain Protocol (RAIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó RAIN tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező RAIN token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) RAIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RAIN token élő árfolyamát!

