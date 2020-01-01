Reploy (RAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Reploy (RAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Reploy (RAI) tokennel kapcsolatos információk Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before. Hivatalos webhely: https://www.reploy.ai/ Fehér könyv: https://www.reploy.ai/docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc575BD129848Ce06A460A19466c30E1D0328F52C Vásárolj most RAI tokent!

Reploy (RAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Reploy (RAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Minden idők csúcspontja: $ 14 $ 14 $ 14 Minden idők mélypontja: $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 Jelenlegi ár: $ 0.3833 $ 0.3833 $ 0.3833 További tudnivalók a(z) Reploy (RAI) áráról

Reploy (RAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Reploy (RAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RAI token élő árfolyamát!

A(z) RAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Reploy (RAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RAI tokent a MEXC-n!

Reploy (RAI) árelőzményei A felhasználók a(z) RAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RAI árelőzményeivel!

RAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RAI kapcsán? RAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

