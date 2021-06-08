Quickswap (QUICK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quickswap (QUICK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Quickswap (QUICK) tokennel kapcsolatos információk QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. Hivatalos webhely: https://quickswap.exchange/ Fehér könyv: https://docs.quickswap.exchange/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 Vásárolj most QUICK tokent!

Quickswap (QUICK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quickswap (QUICK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.88M $ 18.88M $ 18.88M Teljes tokenszám: $ 946.43M $ 946.43M $ 946.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 739.36M $ 739.36M $ 739.36M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 25.54M $ 25.54M $ 25.54M Minden idők csúcspontja: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Minden idők mélypontja: $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 Jelenlegi ár: $ 0.02554 $ 0.02554 $ 0.02554 További tudnivalók a(z) Quickswap (QUICK) áráról

Quickswap (QUICK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quickswap (QUICK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QUICK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QUICK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QUICK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QUICK token élő árfolyamát!

A(z) QUICK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Quickswap (QUICK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) QUICK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz QUICK tokent a MEXC-n!

Quickswap (QUICK) árelőzményei A felhasználók a(z) QUICK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) QUICK árelőzményeivel!

QUICK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QUICK kapcsán? QUICK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QUICK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

