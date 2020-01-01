RichQUACK (QUACK) tokenomikai adatai

RichQUACK (QUACK) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RichQUACK (QUACK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
RichQUACK (QUACK) tokennel kapcsolatos információk

QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.

Hivatalos webhely:
https://www.richquack.com
Fehér könyv:
https://www.richquack.com/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C

RichQUACK (QUACK) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RichQUACK (QUACK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 14.14M
$ 14.14M
Teljes tokenszám:
$ 46,775.86T
$ 46,775.86T
Keringésben lévő tokenszám:
$ 44,085.96T
$ 44,085.96T
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 15.01M
$ 15.01M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.000000009
$ 0.000000009
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.0000000003208
$ 0.0000000003208

RichQUACK (QUACK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) RichQUACK (QUACK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó QUACK tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező QUACK token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) QUACK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QUACK token élő árfolyamát!

A(z) QUACK vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) RichQUACK (QUACK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) QUACK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

RichQUACK (QUACK) árelőzményei

A felhasználók a(z) QUACK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

QUACK árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QUACK kapcsán? QUACK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

