RichQUACK (QUACK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RichQUACK (QUACK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RichQUACK (QUACK) tokennel kapcsolatos információk QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Hivatalos webhely: https://www.richquack.com Fehér könyv: https://www.richquack.com/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C Vásárolj most QUACK tokent!

RichQUACK (QUACK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RichQUACK (QUACK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M Teljes tokenszám: $ 46,775.86T $ 46,775.86T $ 46,775.86T Keringésben lévő tokenszám: $ 44,085.96T $ 44,085.96T $ 44,085.96T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.01M $ 15.01M $ 15.01M Minden idők csúcspontja: $ 0.000000009 $ 0.000000009 $ 0.000000009 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0000000003208 $ 0.0000000003208 $ 0.0000000003208 További tudnivalók a(z) RichQUACK (QUACK) áráról

RichQUACK (QUACK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RichQUACK (QUACK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QUACK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QUACK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QUACK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QUACK token élő árfolyamát!

A(z) QUACK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) RichQUACK (QUACK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) QUACK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz QUACK tokent a MEXC-n!

RichQUACK (QUACK) árelőzményei A felhasználók a(z) QUACK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) QUACK árelőzményeivel!

QUACK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QUACK kapcsán? QUACK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QUACK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

