Qtum (QTUM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Qtum (QTUM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Qtum (QTUM) tokennel kapcsolatos információk Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances. Hivatalos webhely: https://qtum.org/ Fehér könyv: https://qtumorg.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/Qtum_New_Whitepaper_en.pdf Block Explorer: https://qtum.info/ Vásárolj most QTUM tokent!

Qtum (QTUM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Qtum (QTUM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 294.86M $ 294.86M $ 294.86M Teljes tokenszám: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Keringésben lévő tokenszám: $ 105.80M $ 105.80M $ 105.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 300.50M $ 300.50M $ 300.50M Minden idők csúcspontja: $ 35.329 $ 35.329 $ 35.329 Minden idők mélypontja: $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 Jelenlegi ár: $ 2.787 $ 2.787 $ 2.787 További tudnivalók a(z) Qtum (QTUM) áráról

Qtum (QTUM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Qtum (QTUM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QTUM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QTUM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QTUM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QTUM token élő árfolyamát!

A(z) QTUM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Qtum (QTUM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) QTUM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz QTUM tokent a MEXC-n!

Qtum (QTUM) árelőzményei A felhasználók a(z) QTUM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) QTUM árelőzményeivel!

QTUM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QTUM kapcsán? QTUM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QTUM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

