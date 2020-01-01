Quantlytica (QTLX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quantlytica (QTLX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Quantlytica (QTLX) tokennel kapcsolatos információk Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions. Hivatalos webhely: https://www.quantlytica.com/ Fehér könyv: https://docs.quantlytica.com/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x4D840b741bc05FDE325D4Ec0B4CFCD0CeA237e4E Vásárolj most QTLX tokent!

Quantlytica (QTLX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quantlytica (QTLX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Minden idők csúcspontja: $ 0.46176 $ 0.46176 $ 0.46176 Minden idők mélypontja: $ 0.01833613138818076 $ 0.01833613138818076 $ 0.01833613138818076 Jelenlegi ár: $ 0.0194 $ 0.0194 $ 0.0194 További tudnivalók a(z) Quantlytica (QTLX) áráról

Quantlytica (QTLX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quantlytica (QTLX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QTLX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QTLX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QTLX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QTLX token élő árfolyamát!

Quantlytica (QTLX) árelőzményei A felhasználók a(z) QTLX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) QTLX árelőzményeivel!

QTLX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QTLX kapcsán? QTLX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QTLX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

