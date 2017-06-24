Quantum R. Ledger (QRL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quantum R. Ledger (QRL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Quantum R. Ledger (QRL) tokennel kapcsolatos információk The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. Hivatalos webhely: https://theqrl.org/ Fehér könyv: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.theqrl.org/ Vásárolj most QRL tokent!

Quantum R. Ledger (QRL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quantum R. Ledger (QRL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 46.00M $ 46.00M $ 46.00M Teljes tokenszám: $ 79.11M $ 79.11M $ 79.11M Keringésben lévő tokenszám: $ 67.94M $ 67.94M $ 67.94M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 71.10M $ 71.10M $ 71.10M Minden idők csúcspontja: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Minden idők mélypontja: $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 Jelenlegi ár: $ 0.67713 $ 0.67713 $ 0.67713 További tudnivalók a(z) Quantum R. Ledger (QRL) áráról

Quantum R. Ledger (QRL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quantum R. Ledger (QRL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QRL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QRL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QRL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QRL token élő árfolyamát!

A(z) QRL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Quantum R. Ledger (QRL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) QRL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz QRL tokent a MEXC-n!

Quantum R. Ledger (QRL) árelőzményei A felhasználók a(z) QRL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) QRL árelőzményeivel!

QRL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QRL kapcsán? QRL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QRL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

