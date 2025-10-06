TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
A(z) élő Invesco QQQ ár ma 632.5 USD. Kövesd nyomon a(z) QQQON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QQQON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Invesco QQQ ár ma 632.5 USD. Kövesd nyomon a(z) QQQON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QQQON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: QQQON

QQQON árinformációk

Mi a(z) QQQON

QQQON hivatalos webhely

QQQON tokenomikai adatai

QQQON árelőrejelzés

QQQON előzmények

QQQON Vásárlási útmutató

QQQON-fiat valutaváltó

QQQON spot

Invesco QQQ Logó

Invesco QQQ árfolyam(QQQON)

1 QQQON-USD élő ár:

$632.49
+2.25%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:19:05 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 609.12
24h alacsony
$ 635.44
24h magas

$ 609.12
$ 635.44
$ 639.163267863106
$ 566.7159774974706
+0.22%

+2.25%

+1.63%

+1.63%

Invesco QQQ (QQQON) valós idejű ár: $ 632.5. Az elmúlt 24 órában, a(z)QQQON legalacsonyabb ára $ 609.12, legmagasabb ára pedig $ 635.44 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QQQON valaha volt legmagasabb ára $ 639.163267863106, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 566.7159774974706 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QQQON változása a következő volt: +0.22% az elmúlt órában, +2.25% az elmúlt 24 órában, és +1.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Invesco QQQ (QQQON) piaci információk

No.881

$ 19.27M
$ 57.98K
$ 19.27M
30.46K
30,461.79457655
ETH

A(z) Invesco QQQ jelenlegi piaci plafonja $ 19.27M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 57.98K. A(z) QQQON keringésben lévő tokenszáma 30.46K, és a teljes tokenszám 30461.79457655. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.27M.

Invesco QQQ (QQQON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Invesco QQQ mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +13.9179+2.25%
30 nap$ +29.61+4.91%
60 nap$ +112.5+21.63%
90 nap$ +112.5+21.63%
Invesco QQQ árváltozása ma

A mai napon a(z) QQQON ára $ +13.9179 (+2.25%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Invesco QQQ 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +29.61 (+4.91%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Invesco QQQ 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) QQQON ára $ +112.5 (+21.63%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Invesco QQQ 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +112.5 (+21.63%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Invesco QQQ (QQQON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Invesco QQQ árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Invesco QQQ (QQQON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Invesco QQQ befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd QQQON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Invesco QQQ a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Invesco QQQ vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Invesco QQQ árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Invesco QQQ (QQQON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Invesco QQQ (QQQON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Invesco QQQ rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Invesco QQQ árelőrejelzését most!

Invesco QQQ (QQQON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Invesco QQQ (QQQON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) QQQON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Invesco QQQ (QQQON)

A következőt szeretnél vásárolni: Invesco QQQ? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Invesco QQQ eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

QQQON helyi valutákra

1 Invesco QQQ(QQQON) - VND
16,644,237.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - AUD
A$961.4
1 Invesco QQQ(QQQON) - GBP
480.7
1 Invesco QQQ(QQQON) - EUR
543.95
1 Invesco QQQ(QQQON) - USD
$632.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - MYR
RM2,650.175
1 Invesco QQQ(QQQON) - TRY
26,602.95
1 Invesco QQQ(QQQON) - JPY
¥97,405
1 Invesco QQQ(QQQON) - ARS
ARS$916,663.275
1 Invesco QQQ(QQQON) - RUB
51,175.575
1 Invesco QQQ(QQQON) - INR
56,235.575
1 Invesco QQQ(QQQON) - IDR
Rp10,541,662.45
1 Invesco QQQ(QQQON) - PHP
37,228.95
1 Invesco QQQ(QQQON) - EGP
￡E.29,923.575
1 Invesco QQQ(QQQON) - BRL
R$3,396.525
1 Invesco QQQ(QQQON) - CAD
C$885.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - BDT
77,076.45
1 Invesco QQQ(QQQON) - NGN
914,013.1
1 Invesco QQQ(QQQON) - COP
$2,451,544.7
1 Invesco QQQ(QQQON) - ZAR
R.10,967.55
1 Invesco QQQ(QQQON) - UAH
26,432.175
1 Invesco QQQ(QQQON) - TZS
T.Sh.1,550,244.85
1 Invesco QQQ(QQQON) - VES
Bs139,782.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - CLP
$594,550
1 Invesco QQQ(QQQON) - PKR
Rs178,415.6
1 Invesco QQQ(QQQON) - KZT
333,947.35
1 Invesco QQQ(QQQON) - THB
฿20,530.95
1 Invesco QQQ(QQQON) - TWD
NT$19,468.35
1 Invesco QQQ(QQQON) - AED
د.إ2,321.275
1 Invesco QQQ(QQQON) - CHF
Fr506
1 Invesco QQQ(QQQON) - HKD
HK$4,914.525
1 Invesco QQQ(QQQON) - AMD
֏241,406.275
1 Invesco QQQ(QQQON) - MAD
.د.م5,844.3
1 Invesco QQQ(QQQON) - MXN
$11,739.2
1 Invesco QQQ(QQQON) - SAR
ريال2,365.55
1 Invesco QQQ(QQQON) - ETB
Br97,183.625
1 Invesco QQQ(QQQON) - KES
KSh81,484.975
1 Invesco QQQ(QQQON) - JOD
د.أ448.4425
1 Invesco QQQ(QQQON) - PLN
2,333.925
1 Invesco QQQ(QQQON) - RON
лв2,789.325
1 Invesco QQQ(QQQON) - SEK
kr6,008.75
1 Invesco QQQ(QQQON) - BGN
лв1,068.925
1 Invesco QQQ(QQQON) - HUF
Ft212,886.85
1 Invesco QQQ(QQQON) - CZK
13,358.4
1 Invesco QQQ(QQQON) - KWD
د.ك193.545
1 Invesco QQQ(QQQON) - ILS
2,055.625
1 Invesco QQQ(QQQON) - BOB
Bs4,357.925
1 Invesco QQQ(QQQON) - AZN
1,075.25
1 Invesco QQQ(QQQON) - TJS
SM5,806.35
1 Invesco QQQ(QQQON) - GEL
1,714.075
1 Invesco QQQ(QQQON) - AOA
Kz578,680.575
1 Invesco QQQ(QQQON) - BHD
.د.ب237.1875
1 Invesco QQQ(QQQON) - BMD
$632.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - DKK
kr4,098.6
1 Invesco QQQ(QQQON) - HNL
L16,590.475
1 Invesco QQQ(QQQON) - MUR
28,930.55
1 Invesco QQQ(QQQON) - NAD
$10,935.925
1 Invesco QQQ(QQQON) - NOK
kr6,400.9
1 Invesco QQQ(QQQON) - NZD
$1,100.55
1 Invesco QQQ(QQQON) - PAB
B/.632.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - PGK
K2,656.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - QAR
ر.ق2,295.975
1 Invesco QQQ(QQQON) - RSD
дин.63,977.375
1 Invesco QQQ(QQQON) - UZS
soʻm7,620,480.175
1 Invesco QQQ(QQQON) - ALL
L52,807.425
1 Invesco QQQ(QQQON) - ANG
ƒ1,132.175
1 Invesco QQQ(QQQON) - AWG
ƒ1,132.175
1 Invesco QQQ(QQQON) - BBD
$1,265
1 Invesco QQQ(QQQON) - BAM
KM1,062.6
1 Invesco QQQ(QQQON) - BIF
Fr1,854,490
1 Invesco QQQ(QQQON) - BND
$815.925
1 Invesco QQQ(QQQON) - BSD
$632.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - JMD
$101,231.625
1 Invesco QQQ(QQQON) - KHR
2,530,000
1 Invesco QQQ(QQQON) - KMF
Fr269,445
1 Invesco QQQ(QQQON) - LAK
13,749,999.725
1 Invesco QQQ(QQQON) - LKR
රු192,014.35
1 Invesco QQQ(QQQON) - MDL
L10,727.2
1 Invesco QQQ(QQQON) - MGA
Ar2,836,319.75
1 Invesco QQQ(QQQON) - MOP
P5,047.35
1 Invesco QQQ(QQQON) - MVR
9,677.25
1 Invesco QQQ(QQQON) - MWK
MK1,094,288.25
1 Invesco QQQ(QQQON) - MZN
MT40,416.75
1 Invesco QQQ(QQQON) - NPR
रु89,460.8
1 Invesco QQQ(QQQON) - PYG
4,454,065
1 Invesco QQQ(QQQON) - RWF
Fr916,492.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - SBD
$5,205.475
1 Invesco QQQ(QQQON) - SCR
9,133.3
1 Invesco QQQ(QQQON) - SRD
$24,351.25
1 Invesco QQQ(QQQON) - SVC
$5,515.4
1 Invesco QQQ(QQQON) - SZL
L10,929.6
1 Invesco QQQ(QQQON) - TMT
m2,213.75
1 Invesco QQQ(QQQON) - TND
د.ت1,859.55
1 Invesco QQQ(QQQON) - TTD
$4,269.375
1 Invesco QQQ(QQQON) - UGX
Sh2,196,040
1 Invesco QQQ(QQQON) - XAF
Fr359,892.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - XCD
$1,707.75
1 Invesco QQQ(QQQON) - XOF
Fr359,892.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - XPF
Fr65,147.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - BWP
P8,469.175
1 Invesco QQQ(QQQON) - BZD
$1,265
1 Invesco QQQ(QQQON) - CVE
$60,258.275
1 Invesco QQQ(QQQON) - DJF
Fr111,952.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - DOP
$40,524.275
1 Invesco QQQ(QQQON) - DZD
د.ج81,940.375
1 Invesco QQQ(QQQON) - FJD
$1,448.425
1 Invesco QQQ(QQQON) - GNF
Fr5,499,587.5
1 Invesco QQQ(QQQON) - GTQ
Q4,832.3
1 Invesco QQQ(QQQON) - GYD
$131,958.475
1 Invesco QQQ(QQQON) - ISK
kr79,062.5

Invesco QQQ Forrás

A(z) Invesco QQQ alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Invesco QQQ Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Invesco QQQ

Mennyit ér ma a(z) Invesco QQQ (QQQON)?
A(z) élő QQQON ár a(z) USD esetében 632.5 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) QQQON ára a(z) USD esetében?
A(z) QQQON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 632.5. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Invesco QQQ piaci plafonja?
A(z) QQQON piaci plafonja $ 19.27M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) QQQON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) QQQON keringésben lévő tokenszáma 30.46K USD.
Mi volt a(z) QQQON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) QQQON mindenkori legmagasabb ára 639.163267863106 USD.
Mi volt a(z) QQQON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) QQQON mindenkori legalacsonyabb ára 566.7159774974706 USD.
Mekkora a(z) QQQON kereskedési volumene?
A(z) QQQON élő 24 órás kereskedési volumene $ 57.98K USD.
A(z) QQQON ára emelkedni fog idén?
A(z) QQQON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) QQQON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:19:05 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

QQQON-USD kalkulátor

Összeg

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 632.5 USD

QQQON kereskedés

QQQON/USDT
$632.49
$632.49$632.49
+2.27%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

