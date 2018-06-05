QuarkChain (QKC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) QuarkChain (QKC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

QuarkChain (QKC) tokennel kapcsolatos információk The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS. Hivatalos webhely: https://quarkchain.io/ Fehér könyv: https://quarkchain.io/wp-content/uploads/2018/11/QUARK-CHAIN-Public-Version-0.3.5.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 Vásárolj most QKC tokent!

QuarkChain (QKC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) QuarkChain (QKC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 47.81M $ 47.81M $ 47.81M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 7.16B $ 7.16B $ 7.16B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 66.80M $ 66.80M $ 66.80M Minden idők csúcspontja: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 Minden idők mélypontja: $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 Jelenlegi ár: $ 0.00668 $ 0.00668 $ 0.00668 További tudnivalók a(z) QuarkChain (QKC) áráról

QuarkChain (QKC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) QuarkChain (QKC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QKC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QKC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QKC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QKC token élő árfolyamát!

A(z) QKC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) QuarkChain (QKC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) QKC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz QKC tokent a MEXC-n!

QuarkChain (QKC) árelőzményei A felhasználók a(z) QKC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) QKC árelőzményeivel!

QKC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QKC kapcsán? QKC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QKC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

