A(z) élő Qualcomm ár ma 182.68 USD. Kövesd nyomon a(z) QCOMON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QCOMON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Qualcomm Logó

Qualcomm árfolyam(QCOMON)

1 QCOMON-USD élő ár:

$182.68
$182.68$182.68
+0.73%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:18:58 (UTC+8)

Qualcomm (QCOMON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 174.61
$ 174.61$ 174.61
24h alacsony
$ 188.32
$ 188.32$ 188.32
24h magas

$ 174.61
$ 174.61$ 174.61

$ 188.32
$ 188.32$ 188.32

$ 204.5997025830302
$ 204.5997025830302$ 204.5997025830302

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269$ 153.0239195419269

-1.84%

+0.73%

+6.78%

+6.78%

Qualcomm (QCOMON) valós idejű ár: $ 182.68. Az elmúlt 24 órában, a(z)QCOMON legalacsonyabb ára $ 174.61, legmagasabb ára pedig $ 188.32 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QCOMON valaha volt legmagasabb ára $ 204.5997025830302, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 153.0239195419269 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QCOMON változása a következő volt: -1.84% az elmúlt órában, +0.73% az elmúlt 24 órában, és +6.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Qualcomm (QCOMON) piaci információk

No.2234

$ 884.00K
$ 884.00K$ 884.00K

$ 69.93K
$ 69.93K$ 69.93K

$ 884.00K
$ 884.00K$ 884.00K

4.84K
4.84K 4.84K

4,839.04369187
4,839.04369187 4,839.04369187

ETH

A(z) Qualcomm jelenlegi piaci plafonja $ 884.00K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 69.93K. A(z) QCOMON keringésben lévő tokenszáma 4.84K, és a teljes tokenszám 4839.04369187. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 884.00K.

Qualcomm (QCOMON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Qualcomm mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +1.3239+0.73%
30 nap$ +11.92+6.98%
60 nap$ +82.68+82.68%
90 nap$ +82.68+82.68%
Qualcomm árváltozása ma

A mai napon a(z) QCOMON ára $ +1.3239 (+0.73%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Qualcomm 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +11.92 (+6.98%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Qualcomm 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) QCOMON ára $ +82.68 (+82.68%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Qualcomm 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +82.68 (+82.68%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Qualcomm (QCOMON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Qualcomm árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Qualcomm (QCOMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Qualcomm elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Qualcomm befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd QCOMON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Qualcomm a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Qualcomm vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Qualcomm árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Qualcomm (QCOMON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Qualcomm (QCOMON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Qualcomm rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Qualcomm árelőrejelzését most!

Qualcomm (QCOMON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Qualcomm (QCOMON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) QCOMON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Qualcomm (QCOMON)

A következőt szeretnél vásárolni: Qualcomm? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Qualcomm eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

QCOMON helyi valutákra

Qualcomm Forrás

A(z) Qualcomm alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Qualcomm Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Qualcomm

Mennyit ér ma a(z) Qualcomm (QCOMON)?
A(z) élő QCOMON ár a(z) USD esetében 182.68 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) QCOMON ára a(z) USD esetében?
A(z) QCOMON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 182.68. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Qualcomm piaci plafonja?
A(z) QCOMON piaci plafonja $ 884.00K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) QCOMON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) QCOMON keringésben lévő tokenszáma 4.84K USD.
Mi volt a(z) QCOMON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) QCOMON mindenkori legmagasabb ára 204.5997025830302 USD.
Mi volt a(z) QCOMON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) QCOMON mindenkori legalacsonyabb ára 153.0239195419269 USD.
Mekkora a(z) QCOMON kereskedési volumene?
A(z) QCOMON élő 24 órás kereskedési volumene $ 69.93K USD.
A(z) QCOMON ára emelkedni fog idén?
A(z) QCOMON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) QCOMON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:18:58 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

QCOMON-USD kalkulátor

Összeg

QCOMON
QCOMON
USD
USD

1 QCOMON = 182.68 USD

QCOMON kereskedés

QCOMON/USDT
$182.68
$182.68$182.68
+0.69%

