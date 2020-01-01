QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomikai adatai

QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) QBOT AI TRADING (QBOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

QBOT AI TRADING (QBOT) tokennel kapcsolatos információk

QBOT is a revolutionary AI-driven cryptocurrency trading platform that automates the trading process with intelligent algorithms designed to maximize profitability while minimizing risk. By using cutting-edge artificial intelligence, blockchain technology, and an incentivized tokenomics model, QBOT aims to empower traders of all skill levels to optimize their trading strategies and gain an edge in the rapidly evolving crypto market.

Hivatalos webhely:
https://www.qbotaitrading.com/
Fehér könyv:
https://qbot-4.gitbook.io/qbot-trading
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb743bc78806e7db73b26fa6bf27e40c419809edd

QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) QBOT AI TRADING (QBOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
--
----
Teljes tokenszám:
--
----
Keringésben lévő tokenszám:
--
----
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
--
----
Minden idők csúcspontja:
$ 28.88
$ 28.88$ 28.88
Minden idők mélypontja:
--
----
Jelenlegi ár:
$ 0.000000000000000061
$ 0.000000000000000061$ 0.000000000000000061

QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó QBOT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező QBOT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) QBOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QBOT token élő árfolyamát!

A(z) QBOT vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) QBOT AI TRADING (QBOT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) QBOT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

QBOT AI TRADING (QBOT) árelőzményei

A felhasználók a(z) QBOT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

QBOT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QBOT kapcsán? QBOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.