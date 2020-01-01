QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) QBOT AI TRADING (QBOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

QBOT AI TRADING (QBOT) tokennel kapcsolatos információk QBOT is a revolutionary AI-driven cryptocurrency trading platform that automates the trading process with intelligent algorithms designed to maximize profitability while minimizing risk. By using cutting-edge artificial intelligence, blockchain technology, and an incentivized tokenomics model, QBOT aims to empower traders of all skill levels to optimize their trading strategies and gain an edge in the rapidly evolving crypto market. Hivatalos webhely: https://www.qbotaitrading.com/ Fehér könyv: https://qbot-4.gitbook.io/qbot-trading Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb743bc78806e7db73b26fa6bf27e40c419809edd Vásárolj most QBOT tokent!

QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) QBOT AI TRADING (QBOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: -- -- -- Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): -- -- -- Minden idők csúcspontja: $ 28.88 $ 28.88 $ 28.88 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.000000000000000061 $ 0.000000000000000061 $ 0.000000000000000061 További tudnivalók a(z) QBOT AI TRADING (QBOT) áráról

QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QBOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QBOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QBOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QBOT token élő árfolyamát!

A(z) QBOT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) QBOT AI TRADING (QBOT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) QBOT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz QBOT tokent a MEXC-n!

QBOT AI TRADING (QBOT) árelőzményei A felhasználók a(z) QBOT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) QBOT árelőzményeivel!

QBOT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QBOT kapcsán? QBOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QBOT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!