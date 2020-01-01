Vulcan Forged PYR (PYR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Vulcan Forged PYR (PYR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Vulcan Forged PYR (PYR) tokennel kapcsolatos információk Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Hivatalos webhely: https://vulcanforged.com/ Fehér könyv: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers Vásárolj most PYR tokent!

Vulcan Forged PYR (PYR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Vulcan Forged PYR (PYR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 45.05M $ 45.05M $ 45.05M Teljes tokenszám: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 44.22M $ 44.22M $ 44.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 50.94M $ 50.94M $ 50.94M Minden idők csúcspontja: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 Minden idők mélypontja: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 Jelenlegi ár: $ 1.0187 $ 1.0187 $ 1.0187 További tudnivalók a(z) Vulcan Forged PYR (PYR) áráról

Vulcan Forged PYR (PYR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Vulcan Forged PYR (PYR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PYR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PYR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PYR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PYR token élő árfolyamát!

A(z) PYR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Vulcan Forged PYR (PYR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PYR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PYR tokent a MEXC-n!

Vulcan Forged PYR (PYR) árelőzményei A felhasználók a(z) PYR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PYR árelőzményeivel!

PYR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PYR kapcsán? PYR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PYR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

