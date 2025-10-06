TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő I love puppies ár ma 0.0000004005 USD. Kövesd nyomon a(z) PUPPIES USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PUPPIES ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PUPPIES

PUPPIES árinformációk

Mi a(z) PUPPIES

PUPPIES fehér könyv

PUPPIES hivatalos webhely

PUPPIES tokenomikai adatai

PUPPIES árelőrejelzés

PUPPIES előzmények

PUPPIES Vásárlási útmutató

PUPPIES-fiat valutaváltó

PUPPIES spot

I love puppies Logó

I love puppies árfolyam(PUPPIES)

1 PUPPIES-USD élő ár:

$0.0000004007
-0.02%1D
USD
I love puppies (PUPPIES) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:18:29 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000003515
24h alacsony
$ 0.0000004561
24h magas

$ 0.0000003515
$ 0.0000004561
$ 0.000001189097557191
$ 0.000000001766024703
-0.05%

-0.02%

-9.17%

-9.17%

I love puppies (PUPPIES) valós idejű ár: $ 0.0000004005. Az elmúlt 24 órában, a(z)PUPPIES legalacsonyabb ára $ 0.0000003515, legmagasabb ára pedig $ 0.0000004561 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PUPPIES valaha volt legmagasabb ára $ 0.000001189097557191, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000000001766024703 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PUPPIES változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -0.02% az elmúlt 24 órában, és -9.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

I love puppies (PUPPIES) piaci információk

No.3683

$ 0.00
$ 56.80K
$ 16.85M
0.00
42,069,000,000,000
42,069,000,000,000
0.00%

ETH

A(z) I love puppies jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.80K. A(z) PUPPIES keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 42069000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.85M.

I love puppies (PUPPIES) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a I love puppies mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00000000008-0.02%
30 nap$ -0.0000002554-38.94%
60 nap$ +0.0000002005+100.25%
90 nap$ +0.0000002005+100.25%
I love puppies árváltozása ma

A mai napon a(z) PUPPIES ára $ -0.00000000008 (-0.02%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

I love puppies 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0000002554 (-38.94%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

I love puppies 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PUPPIES ára $ +0.0000002005 (+100.25%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

I love puppies 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0000002005 (+100.25%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) I love puppies (PUPPIES) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) I love puppies árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) I love puppies (PUPPIES)

I Love Puppies – Elon Musk

I love puppies elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál I love puppies befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PUPPIES a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről I love puppies a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a I love puppies vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

I love puppies árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) I love puppies (PUPPIES) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) I love puppies (PUPPIES) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) I love puppies rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) I love puppies árelőrejelzését most!

I love puppies (PUPPIES) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) I love puppies (PUPPIES) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PUPPIES token kapcsán!

Hogyan vásárolj I love puppies (PUPPIES)

A következőt szeretnél vásárolni: I love puppies? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz I love puppies eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PUPPIES helyi valutákra

1 I love puppies(PUPPIES) - VND
0.0105391575
1 I love puppies(PUPPIES) - AUD
A$0.00000060876
1 I love puppies(PUPPIES) - GBP
0.00000030438
1 I love puppies(PUPPIES) - EUR
0.00000034443
1 I love puppies(PUPPIES) - USD
$0.0000004005
1 I love puppies(PUPPIES) - MYR
RM0.000001678095
1 I love puppies(PUPPIES) - TRY
0.00001684503
1 I love puppies(PUPPIES) - JPY
¥0.000061677
1 I love puppies(PUPPIES) - ARS
ARS$0.000580432635
1 I love puppies(PUPPIES) - RUB
0.000032404455
1 I love puppies(PUPPIES) - INR
0.000035608455
1 I love puppies(PUPPIES) - IDR
Rp0.00667499733
1 I love puppies(PUPPIES) - PHP
0.00002357343
1 I love puppies(PUPPIES) - EGP
￡E.0.000018947655
1 I love puppies(PUPPIES) - BRL
R$0.000002150685
1 I love puppies(PUPPIES) - CAD
C$0.0000005607
1 I love puppies(PUPPIES) - BDT
0.00004880493
1 I love puppies(PUPPIES) - NGN
0.00057875454
1 I love puppies(PUPPIES) - COP
$0.00155232198
1 I love puppies(PUPPIES) - ZAR
R.0.00000694467
1 I love puppies(PUPPIES) - UAH
0.000016736895
1 I love puppies(PUPPIES) - TZS
T.Sh.0.00098161749
1 I love puppies(PUPPIES) - VES
Bs0.0000885105
1 I love puppies(PUPPIES) - CLP
$0.00037647
1 I love puppies(PUPPIES) - PKR
Rs0.00011297304
1 I love puppies(PUPPIES) - KZT
0.00021145599
1 I love puppies(PUPPIES) - THB
฿0.00001300023
1 I love puppies(PUPPIES) - TWD
NT$0.00001232739
1 I love puppies(PUPPIES) - AED
د.إ0.000001469835
1 I love puppies(PUPPIES) - CHF
Fr0.0000003204
1 I love puppies(PUPPIES) - HKD
HK$0.000003111885
1 I love puppies(PUPPIES) - AMD
֏0.000152858835
1 I love puppies(PUPPIES) - MAD
.د.م0.00000370062
1 I love puppies(PUPPIES) - MXN
$0.00000743328
1 I love puppies(PUPPIES) - SAR
ريال0.00000149787
1 I love puppies(PUPPIES) - ETB
Br0.000061536825
1 I love puppies(PUPPIES) - KES
KSh0.000051596415
1 I love puppies(PUPPIES) - JOD
د.أ0.0000002839545
1 I love puppies(PUPPIES) - PLN
0.000001477845
1 I love puppies(PUPPIES) - RON
лв0.000001766205
1 I love puppies(PUPPIES) - SEK
kr0.00000380475
1 I love puppies(PUPPIES) - BGN
лв0.000000676845
1 I love puppies(PUPPIES) - HUF
Ft0.00013480029
1 I love puppies(PUPPIES) - CZK
0.00000845856
1 I love puppies(PUPPIES) - KWD
د.ك0.000000122553
1 I love puppies(PUPPIES) - ILS
0.000001301625
1 I love puppies(PUPPIES) - BOB
Bs0.000002759445
1 I love puppies(PUPPIES) - AZN
0.00000068085
1 I love puppies(PUPPIES) - TJS
SM0.00000367659
1 I love puppies(PUPPIES) - GEL
0.000001085355
1 I love puppies(PUPPIES) - AOA
Kz0.000366421455
1 I love puppies(PUPPIES) - BHD
.د.ب0.0000001501875
1 I love puppies(PUPPIES) - BMD
$0.0000004005
1 I love puppies(PUPPIES) - DKK
kr0.00000259524
1 I love puppies(PUPPIES) - HNL
L0.000010505115
1 I love puppies(PUPPIES) - MUR
0.00001831887
1 I love puppies(PUPPIES) - NAD
$0.000006924645
1 I love puppies(PUPPIES) - NOK
kr0.00000405306
1 I love puppies(PUPPIES) - NZD
$0.00000069687
1 I love puppies(PUPPIES) - PAB
B/.0.0000004005
1 I love puppies(PUPPIES) - PGK
K0.0000016821
1 I love puppies(PUPPIES) - QAR
ر.ق0.000001453815
1 I love puppies(PUPPIES) - RSD
дин.0.000040510575
1 I love puppies(PUPPIES) - UZS
soʻm0.004825300095
1 I love puppies(PUPPIES) - ALL
L0.000033437745
1 I love puppies(PUPPIES) - ANG
ƒ0.000000716895
1 I love puppies(PUPPIES) - AWG
ƒ0.000000716895
1 I love puppies(PUPPIES) - BBD
$0.000000801
1 I love puppies(PUPPIES) - BAM
KM0.00000067284
1 I love puppies(PUPPIES) - BIF
Fr0.001174266
1 I love puppies(PUPPIES) - BND
$0.000000516645
1 I love puppies(PUPPIES) - BSD
$0.0000004005
1 I love puppies(PUPPIES) - JMD
$0.000064100025
1 I love puppies(PUPPIES) - KHR
0.001602
1 I love puppies(PUPPIES) - KMF
Fr0.000170613
1 I love puppies(PUPPIES) - LAK
0.008706521565
1 I love puppies(PUPPIES) - LKR
රු0.00012158379
1 I love puppies(PUPPIES) - MDL
L0.00000679248
1 I love puppies(PUPPIES) - MGA
Ar0.00179596215
1 I love puppies(PUPPIES) - MOP
P0.00000319599
1 I love puppies(PUPPIES) - MVR
0.00000612765
1 I love puppies(PUPPIES) - MWK
MK0.00069290505
1 I love puppies(PUPPIES) - MZN
MT0.00002559195
1 I love puppies(PUPPIES) - NPR
रु0.00005664672
1 I love puppies(PUPPIES) - PYG
0.002820321
1 I love puppies(PUPPIES) - RWF
Fr0.0005803245
1 I love puppies(PUPPIES) - SBD
$0.000003296115
1 I love puppies(PUPPIES) - SCR
0.00000578322
1 I love puppies(PUPPIES) - SRD
$0.00001541925
1 I love puppies(PUPPIES) - SVC
$0.00000349236
1 I love puppies(PUPPIES) - SZL
L0.00000692064
1 I love puppies(PUPPIES) - TMT
m0.00000140175
1 I love puppies(PUPPIES) - TND
د.ت0.00000117747
1 I love puppies(PUPPIES) - TTD
$0.000002703375
1 I love puppies(PUPPIES) - UGX
Sh0.001390536
1 I love puppies(PUPPIES) - XAF
Fr0.0002278845
1 I love puppies(PUPPIES) - XCD
$0.00000108135
1 I love puppies(PUPPIES) - XOF
Fr0.0002278845
1 I love puppies(PUPPIES) - XPF
Fr0.0000412515
1 I love puppies(PUPPIES) - BWP
P0.000005362695
1 I love puppies(PUPPIES) - BZD
$0.000000801
1 I love puppies(PUPPIES) - CVE
$0.000038155635
1 I love puppies(PUPPIES) - DJF
Fr0.0000708885
1 I love puppies(PUPPIES) - DOP
$0.000025660035
1 I love puppies(PUPPIES) - DZD
د.ج0.000051884775
1 I love puppies(PUPPIES) - FJD
$0.000000917145
1 I love puppies(PUPPIES) - GNF
Fr0.0034823475
1 I love puppies(PUPPIES) - GTQ
Q0.00000305982
1 I love puppies(PUPPIES) - GYD
$0.000083556315
1 I love puppies(PUPPIES) - ISK
kr0.0000500625

I love puppies Forrás

A(z) I love puppies alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos I love puppies Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések I love puppies

Mennyit ér ma a(z) I love puppies (PUPPIES)?
A(z) élő PUPPIES ár a(z) USD esetében 0.0000004005 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PUPPIES ára a(z) USD esetében?
A(z) PUPPIES jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000004005. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) I love puppies piaci plafonja?
A(z) PUPPIES piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PUPPIES keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PUPPIES keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) PUPPIES mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PUPPIES mindenkori legmagasabb ára 0.000001189097557191 USD.
Mi volt a(z) PUPPIES mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PUPPIES mindenkori legalacsonyabb ára 0.000000001766024703 USD.
Mekkora a(z) PUPPIES kereskedési volumene?
A(z) PUPPIES élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.80K USD.
A(z) PUPPIES ára emelkedni fog idén?
A(z) PUPPIES a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PUPPIES árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
I love puppies (PUPPIES) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

PUPPIES-USD kalkulátor

Összeg

PUPPIES
USD
1 PUPPIES = 0.000000 USD

PUPPIES kereskedés

PUPPIES/USDT
$0.0000004007
0.00%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

