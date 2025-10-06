Mi a(z) PUP (PUP)

PUP is a meme coin centered on dog and Binance visual associations, turning BNB upside down to form PUP. PUP is a meme coin centered on dog and Binance visual associations, turning BNB upside down to form PUP.

PUP elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál PUP befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd PUP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PUP a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PUP vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

PUP árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PUP (PUP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PUP (PUP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PUP rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PUP árelőrejelzését most!

PUP (PUP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PUP (PUP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PUP token kapcsán!

Hogyan vásárolj PUP (PUP)

A következőt szeretnél vásárolni: PUP? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PUP eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PUP helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

PUP Forrás

A(z) PUP alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PUP Mennyit ér ma a(z) PUP (PUP)? A(z) élő PUP ár a(z) USD esetében 0.006359 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) PUP ára a(z) USD esetében? $ 0.006359 . Keresd fel a A(z) PUP jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) PUP piaci plafonja? A(z) PUP piaci plafonja $ 6.36M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) PUP keringésben lévő tokenszáma? A(z) PUP keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD . Mi volt a(z) PUP mindenkori legmagasabb ára? A(z) PUP mindenkori legmagasabb ára 0.031040685718077 USD . Mi volt a(z) PUP mindenkori legmagasabb ár? A(z) PUP mindenkori legalacsonyabb ára 0.000095540290490576 USD . Mekkora a(z) PUP kereskedési volumene? A(z) PUP élő 24 órás kereskedési volumene $ 178.78K USD . A(z) PUP ára emelkedni fog idén? A(z) PUP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PUP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

PUP (PUP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik