PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PUNDIAI (PUNDIAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PUNDIAI (PUNDIAI) tokennel kapcsolatos információk Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. Hivatalos webhely: https://pundi.ai/ Fehér könyv: https://pundi.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef Vásárolj most PUNDIAI tokent!

PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PUNDIAI (PUNDIAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Teljes tokenszám: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.89M $ 14.89M $ 14.89M Minden idők csúcspontja: $ 53.947 $ 53.947 $ 53.947 Minden idők mélypontja: $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 Jelenlegi ár: $ 0.7866 $ 0.7866 $ 0.7866 További tudnivalók a(z) PUNDIAI (PUNDIAI) áráról

PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUNDIAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PUNDIAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PUNDIAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUNDIAI token élő árfolyamát!

A(z) PUNDIAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) PUNDIAI (PUNDIAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PUNDIAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PUNDIAI tokent a MEXC-n!

PUNDIAI (PUNDIAI) árelőzményei A felhasználók a(z) PUNDIAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PUNDIAI árelőzményeivel!

PUNDIAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PUNDIAI kapcsán? PUNDIAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PUNDIAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

