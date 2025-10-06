Mi a(z) Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin's infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin (PTB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Portal To Bitcoin (PTB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PTB token kapcsán!

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Portal To Bitcoin Mennyit ér ma a(z) Portal To Bitcoin (PTB)? A(z) élő PTB ár a(z) USD esetében 0.0287 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) PTB ára a(z) USD esetében? $ 0.0287 . Keresd fel a A(z) PTB jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Portal To Bitcoin piaci plafonja? A(z) PTB piaci plafonja $ 49.86M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) PTB keringésben lévő tokenszáma? A(z) PTB keringésben lévő tokenszáma 1.74B USD . Mi volt a(z) PTB mindenkori legmagasabb ára? A(z) PTB mindenkori legmagasabb ára 0.08213221598557312 USD . Mi volt a(z) PTB mindenkori legmagasabb ár? A(z) PTB mindenkori legalacsonyabb ára 0.023917348960866256 USD . Mekkora a(z) PTB kereskedési volumene? A(z) PTB élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.48K USD . A(z) PTB ára emelkedni fog idén? A(z) PTB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PTB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Portal To Bitcoin (PTB) fontos iparági frissítések

