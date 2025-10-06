TőzsdeDEX+
A(z) élő Portal To Bitcoin ár ma 0.0287 USD. Kövesd nyomon a(z) PTB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PTB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PTB

PTB árinformációk

Mi a(z) PTB

PTB fehér könyv

PTB hivatalos webhely

PTB tokenomikai adatai

PTB árelőrejelzés

PTB előzmények

PTB Vásárlási útmutató

PTB-fiat valutaváltó

PTB spot

PTB USDT-M futuresügyletek

Portal To Bitcoin Logó

Portal To Bitcoin árfolyam(PTB)

1 PTB-USD élő ár:

$0.0287
+0.49%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:18:14 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02822
24h alacsony
$ 0.02941
24h magas

$ 0.02822
$ 0.02941
$ 0.08213221598557312
$ 0.023917348960866256
-0.77%

+0.49%

-14.31%

-14.31%

Portal To Bitcoin (PTB) valós idejű ár: $ 0.0287. Az elmúlt 24 órában, a(z)PTB legalacsonyabb ára $ 0.02822, legmagasabb ára pedig $ 0.02941 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PTB valaha volt legmagasabb ára $ 0.08213221598557312, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.023917348960866256 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PTB változása a következő volt: -0.77% az elmúlt órában, +0.49% az elmúlt 24 órában, és -14.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Portal To Bitcoin (PTB) piaci információk

No.494

$ 49.86M
$ 56.48K
$ 241.08M
1.74B
8,400,000,000
5,258,400,000
20.68%

ETH

A(z) Portal To Bitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 49.86M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.48K. A(z) PTB keringésben lévő tokenszáma 1.74B, és a teljes tokenszám 5258400000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 241.08M.

Portal To Bitcoin (PTB) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Portal To Bitcoin mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0001399+0.49%
30 nap$ -0.0287-50.00%
60 nap$ +0.00108+3.91%
90 nap$ +0.0187+187.00%
Portal To Bitcoin árváltozása ma

A mai napon a(z) PTB ára $ +0.0001399 (+0.49%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Portal To Bitcoin 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0287 (-50.00%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Portal To Bitcoin 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PTB ára $ +0.00108 (+3.91%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Portal To Bitcoin 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0187 (+187.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Portal To Bitcoin (PTB) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Portal To Bitcoin árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Portal To Bitcoin befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PTB a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Portal To Bitcoin a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Portal To Bitcoin vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Portal To Bitcoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Portal To Bitcoin (PTB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Portal To Bitcoin (PTB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Portal To Bitcoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Portal To Bitcoin árelőrejelzését most!

Portal To Bitcoin (PTB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Portal To Bitcoin (PTB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PTB token kapcsán!

Hogyan vásárolj Portal To Bitcoin (PTB)

A következőt szeretnél vásárolni: Portal To Bitcoin? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Portal To Bitcoin eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PTB helyi valutákra

1 Portal To Bitcoin(PTB) - VND
755.2405
1 Portal To Bitcoin(PTB) - AUD
A$0.043624
1 Portal To Bitcoin(PTB) - GBP
0.021812
1 Portal To Bitcoin(PTB) - EUR
0.024682
1 Portal To Bitcoin(PTB) - USD
$0.0287
1 Portal To Bitcoin(PTB) - MYR
RM0.120253
1 Portal To Bitcoin(PTB) - TRY
1.207122
1 Portal To Bitcoin(PTB) - JPY
¥4.4198
1 Portal To Bitcoin(PTB) - ARS
ARS$41.594049
1 Portal To Bitcoin(PTB) - RUB
2.322117
1 Portal To Bitcoin(PTB) - INR
2.551717
1 Portal To Bitcoin(PTB) - IDR
Rp478.333142
1 Portal To Bitcoin(PTB) - PHP
1.689282
1 Portal To Bitcoin(PTB) - EGP
￡E.1.357797
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BRL
R$0.154119
1 Portal To Bitcoin(PTB) - CAD
C$0.04018
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BDT
3.497382
1 Portal To Bitcoin(PTB) - NGN
41.473796
1 Portal To Bitcoin(PTB) - COP
$111.240052
1 Portal To Bitcoin(PTB) - ZAR
R.0.497658
1 Portal To Bitcoin(PTB) - UAH
1.199373
1 Portal To Bitcoin(PTB) - TZS
T.Sh.70.343126
1 Portal To Bitcoin(PTB) - VES
Bs6.3427
1 Portal To Bitcoin(PTB) - CLP
$26.978
1 Portal To Bitcoin(PTB) - PKR
Rs8.095696
1 Portal To Bitcoin(PTB) - KZT
15.153026
1 Portal To Bitcoin(PTB) - THB
฿0.931602
1 Portal To Bitcoin(PTB) - TWD
NT$0.883386
1 Portal To Bitcoin(PTB) - AED
د.إ0.105329
1 Portal To Bitcoin(PTB) - CHF
Fr0.02296
1 Portal To Bitcoin(PTB) - HKD
HK$0.222999
1 Portal To Bitcoin(PTB) - AMD
֏10.953929
1 Portal To Bitcoin(PTB) - MAD
.د.م0.265188
1 Portal To Bitcoin(PTB) - MXN
$0.532672
1 Portal To Bitcoin(PTB) - SAR
ريال0.107338
1 Portal To Bitcoin(PTB) - ETB
Br4.409755
1 Portal To Bitcoin(PTB) - KES
KSh3.697421
1 Portal To Bitcoin(PTB) - JOD
د.أ0.0203483
1 Portal To Bitcoin(PTB) - PLN
0.105903
1 Portal To Bitcoin(PTB) - RON
лв0.126567
1 Portal To Bitcoin(PTB) - SEK
kr0.27265
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BGN
лв0.048503
1 Portal To Bitcoin(PTB) - HUF
Ft9.659846
1 Portal To Bitcoin(PTB) - CZK
0.606144
1 Portal To Bitcoin(PTB) - KWD
د.ك0.0087822
1 Portal To Bitcoin(PTB) - ILS
0.093275
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BOB
Bs0.197743
1 Portal To Bitcoin(PTB) - AZN
0.04879
1 Portal To Bitcoin(PTB) - TJS
SM0.263466
1 Portal To Bitcoin(PTB) - GEL
0.077777
1 Portal To Bitcoin(PTB) - AOA
Kz26.257917
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BHD
.د.ب0.0107625
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BMD
$0.0287
1 Portal To Bitcoin(PTB) - DKK
kr0.185976
1 Portal To Bitcoin(PTB) - HNL
L0.752801
1 Portal To Bitcoin(PTB) - MUR
1.312738
1 Portal To Bitcoin(PTB) - NAD
$0.496223
1 Portal To Bitcoin(PTB) - NOK
kr0.290444
1 Portal To Bitcoin(PTB) - NZD
$0.049938
1 Portal To Bitcoin(PTB) - PAB
B/.0.0287
1 Portal To Bitcoin(PTB) - PGK
K0.12054
1 Portal To Bitcoin(PTB) - QAR
ر.ق0.104181
1 Portal To Bitcoin(PTB) - RSD
дин.2.903005
1 Portal To Bitcoin(PTB) - UZS
soʻm345.783053
1 Portal To Bitcoin(PTB) - ALL
L2.396163
1 Portal To Bitcoin(PTB) - ANG
ƒ0.051373
1 Portal To Bitcoin(PTB) - AWG
ƒ0.051373
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BBD
$0.0574
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BAM
KM0.048216
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BIF
Fr84.1484
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BND
$0.037023
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BSD
$0.0287
1 Portal To Bitcoin(PTB) - JMD
$4.593435
1 Portal To Bitcoin(PTB) - KHR
114.8
1 Portal To Bitcoin(PTB) - KMF
Fr12.2262
1 Portal To Bitcoin(PTB) - LAK
623.913031
1 Portal To Bitcoin(PTB) - LKR
රු8.712746
1 Portal To Bitcoin(PTB) - MDL
L0.486752
1 Portal To Bitcoin(PTB) - MGA
Ar128.69941
1 Portal To Bitcoin(PTB) - MOP
P0.229026
1 Portal To Bitcoin(PTB) - MVR
0.43911
1 Portal To Bitcoin(PTB) - MWK
MK49.65387
1 Portal To Bitcoin(PTB) - MZN
MT1.83393
1 Portal To Bitcoin(PTB) - NPR
रु4.059328
1 Portal To Bitcoin(PTB) - PYG
202.1054
1 Portal To Bitcoin(PTB) - RWF
Fr41.5863
1 Portal To Bitcoin(PTB) - SBD
$0.236201
1 Portal To Bitcoin(PTB) - SCR
0.414428
1 Portal To Bitcoin(PTB) - SRD
$1.10495
1 Portal To Bitcoin(PTB) - SVC
$0.250264
1 Portal To Bitcoin(PTB) - SZL
L0.495936
1 Portal To Bitcoin(PTB) - TMT
m0.10045
1 Portal To Bitcoin(PTB) - TND
د.ت0.084378
1 Portal To Bitcoin(PTB) - TTD
$0.193725
1 Portal To Bitcoin(PTB) - UGX
Sh99.6464
1 Portal To Bitcoin(PTB) - XAF
Fr16.3303
1 Portal To Bitcoin(PTB) - XCD
$0.07749
1 Portal To Bitcoin(PTB) - XOF
Fr16.3303
1 Portal To Bitcoin(PTB) - XPF
Fr2.9561
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BWP
P0.384293
1 Portal To Bitcoin(PTB) - BZD
$0.0574
1 Portal To Bitcoin(PTB) - CVE
$2.734249
1 Portal To Bitcoin(PTB) - DJF
Fr5.0799
1 Portal To Bitcoin(PTB) - DOP
$1.838809
1 Portal To Bitcoin(PTB) - DZD
د.ج3.718085
1 Portal To Bitcoin(PTB) - FJD
$0.065723
1 Portal To Bitcoin(PTB) - GNF
Fr249.5465
1 Portal To Bitcoin(PTB) - GTQ
Q0.219268
1 Portal To Bitcoin(PTB) - GYD
$5.987681
1 Portal To Bitcoin(PTB) - ISK
kr3.5875

Portal To Bitcoin Forrás

A(z) Portal To Bitcoin alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Portal To Bitcoin Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Portal To Bitcoin

Mennyit ér ma a(z) Portal To Bitcoin (PTB)?
A(z) élő PTB ár a(z) USD esetében 0.0287 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PTB ára a(z) USD esetében?
A(z) PTB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0287. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Portal To Bitcoin piaci plafonja?
A(z) PTB piaci plafonja $ 49.86M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PTB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PTB keringésben lévő tokenszáma 1.74B USD.
Mi volt a(z) PTB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PTB mindenkori legmagasabb ára 0.08213221598557312 USD.
Mi volt a(z) PTB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PTB mindenkori legalacsonyabb ára 0.023917348960866256 USD.
Mekkora a(z) PTB kereskedési volumene?
A(z) PTB élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.48K USD.
A(z) PTB ára emelkedni fog idén?
A(z) PTB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PTB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:18:14 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

