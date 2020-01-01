pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) pSTAKE Finance (PSTAKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokennel kapcsolatos információk pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). Hivatalos webhely: https://pstake.finance Fehér könyv: https://docs.pstake.finance Block Explorer: https://www.mintscan.io/persistence Vásárolj most PSTAKE tokent!

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) pSTAKE Finance (PSTAKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.14M $ 13.14M $ 13.14M Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 439.65M $ 439.65M $ 439.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.94M $ 14.94M $ 14.94M Minden idők csúcspontja: $ 2.0004 $ 2.0004 $ 2.0004 Minden idők mélypontja: $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 Jelenlegi ár: $ 0.029887 $ 0.029887 $ 0.029887 További tudnivalók a(z) pSTAKE Finance (PSTAKE) áráról

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PSTAKE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PSTAKE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PSTAKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PSTAKE token élő árfolyamát!

A(z) PSTAKE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) pSTAKE Finance (PSTAKE) tokennel?

pSTAKE Finance (PSTAKE) árelőzményei A felhasználók a(z) PSTAKE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PSTAKE árelőzményeivel!

PSTAKE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PSTAKE kapcsán? PSTAKE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PSTAKE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

