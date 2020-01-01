pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) pSTAKE Finance (PSTAKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
pSTAKE Finance (PSTAKE) tokennel kapcsolatos információk

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

https://pstake.finance
https://docs.pstake.finance
https://www.mintscan.io/persistence

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) pSTAKE Finance (PSTAKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 13.14M
$ 13.14M
Teljes tokenszám:
$ 500.00M
$ 500.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 439.65M
$ 439.65M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 14.94M
$ 14.94M
Minden idők csúcspontja:
$ 2.0004
$ 2.0004
Minden idők mélypontja:
$ 0.00862981543543736
$ 0.00862981543543736
Jelenlegi ár:
$ 0.029887
$ 0.029887

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PSTAKE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PSTAKE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PSTAKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PSTAKE token élő árfolyamát!

