Pre-Retogeum (PRTG) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pre-Retogeum (PRTG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:29:49 (UTC+8)
USD

Pre-Retogeum (PRTG) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pre-Retogeum (PRTG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 0.00
$ 0.00
Teljes tokenszám:
$ 10.00M
$ 10.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 27.07M
$ 27.07M
Minden idők csúcspontja:
$ 10,000
$ 10,000
Minden idők mélypontja:
$ 0.31744360961715085
$ 0.31744360961715085
Jelenlegi ár:
$ 2.7069
$ 2.7069

Pre-Retogeum (PRTG) tokennel kapcsolatos információk

The PRTG project has built-in ESG for sustainable management and is responsible for leading many users and businesses to co-operate with the environment and growth.

Hivatalos webhely:
https://www.retogeum.io/
Fehér könyv:
https://www.retogeum.io/_files/ugd/474ccd_07e565059b964a77a51d6ca603297279.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xBD04ccc050058a6A422851fA6c0F92BB65EB06ca

Pre-Retogeum (PRTG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Pre-Retogeum (PRTG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PRTG tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PRTG token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PRTG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PRTG token élő árfolyamát!

A(z) PRTG vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Pre-Retogeum (PRTG) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PRTG megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Pre-Retogeum (PRTG) árelőzményei

A felhasználók a(z) PRTG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

PRTG árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PRTG kapcsán? PRTG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

