Pop Social (PPT) tokennel kapcsolatos információk Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. Hivatalos webhely: https://www.popsocial.io/ Fehér könyv: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214 Vásárolj most PPT tokent!

Pop Social (PPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pop Social (PPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 60.22M $ 60.22M $ 60.22M Minden idők csúcspontja: $ 0.5701 $ 0.5701 $ 0.5701 Minden idők mélypontja: $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 Jelenlegi ár: $ 0.3011 $ 0.3011 $ 0.3011 További tudnivalók a(z) Pop Social (PPT) áráról

Pop Social (PPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pop Social (PPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PPT token élő árfolyamát!

Pop Social (PPT) árelőzményei A felhasználók a(z) PPT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PPT árelőzményeivel!

PPT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PPT kapcsán? PPT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PPT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

