PortugalNationalTeam (POR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PortugalNationalTeam (POR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PortugalNationalTeam (POR) tokennel kapcsolatos információk One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Hivatalos webhely: https://www.fpf.pt/pt/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Vásárolj most POR tokent!

PortugalNationalTeam (POR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PortugalNationalTeam (POR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Teljes tokenszám: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.19M $ 17.19M $ 17.19M Minden idők csúcspontja: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 Minden idők mélypontja: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 Jelenlegi ár: $ 0.8625 $ 0.8625 $ 0.8625 További tudnivalók a(z) PortugalNationalTeam (POR) áráról

PortugalNationalTeam (POR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PortugalNationalTeam (POR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POR token élő árfolyamát!

A(z) POR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) PortugalNationalTeam (POR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) POR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz POR tokent a MEXC-n!

PortugalNationalTeam (POR) árelőzményei A felhasználók a(z) POR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) POR árelőzményeivel!

POR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POR kapcsán? POR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) POR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

