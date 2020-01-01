POKE CASINO (POKE) tokenomikai adatai

POKE CASINO (POKE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) POKE CASINO (POKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
POKE CASINO (POKE) tokennel kapcsolatos információk

POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse.

Hivatalos webhely:
https://poke-casino.com
Fehér könyv:
https://poke-coin.gitbook.io/poke
Block Explorer:
https://solscan.io/token/5UxCP4wR84soYRSS8t32HZc8a9wCJpEnK4xykB8pmCcU

POKE CASINO (POKE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) POKE CASINO (POKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

POKE CASINO (POKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) POKE CASINO (POKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó POKE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező POKE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) POKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POKE token élő árfolyamát!

A(z) POKE vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) POKE CASINO (POKE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) POKE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

POKE CASINO (POKE) árelőzményei

A felhasználók a(z) POKE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

POKE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POKE kapcsán? POKE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

