Peanut the Squirrel (PNUT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Peanut the Squirrel (PNUT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Peanut the Squirrel (PNUT) tokennel kapcsolatos információk PNUT is a meme coin. Hivatalos webhely: https://www.pnutsol.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2qEHjDLDLbuBgRYvsxhc5D6uDWAivNFZGan56P1tpump Vásárolj most PNUT tokent!

Peanut the Squirrel (PNUT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Peanut the Squirrel (PNUT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 209.47M $ 209.47M $ 209.47M Teljes tokenszám: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 209.47M $ 209.47M $ 209.47M Minden idők csúcspontja: $ 2.50001 $ 2.50001 $ 2.50001 Minden idők mélypontja: $ 0.03396493346027776 $ 0.03396493346027776 $ 0.03396493346027776 Jelenlegi ár: $ 0.2095 $ 0.2095 $ 0.2095 További tudnivalók a(z) Peanut the Squirrel (PNUT) áráról

A(z) Peanut the Squirrel (PNUT) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) PNUT tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Peanut the Squirrel (PNUT) is a meme coin operating on the Solana blockchain. Its token economics are characterized by the following aspects: Issuance Mechanism Blockchain : Solana

: Solana Total Supply : 1,000,000,000 PNUT

: 1,000,000,000 PNUT Initial Distribution : PNUT was launched as a meme coin, with its creation and distribution closely tied to the viral story of Peanut the Squirrel. The token was rapidly listed on major exchanges following a surge in social media attention, particularly after high-profile mentions by figures like Elon Musk.

: PNUT was launched as a meme coin, with its creation and distribution closely tied to the viral story of Peanut the Squirrel. The token was rapidly listed on major exchanges following a surge in social media attention, particularly after high-profile mentions by figures like Elon Musk. Bonding Curve Launch: PNUT and similar tokens on Solana are often launched via platforms like Pump.fun, which use a bonding curve mechanism. This means the token price increases as more tokens are bought, and once a certain market cap (e.g., $69,000) is reached, the token is migrated to a decentralized exchange (DEX) such as Raydium for open trading. Allocation Mechanism No Formal Allocation Breakdown : There is no evidence of a traditional allocation schedule (e.g., team, investors, treasury, ecosystem) or a published vesting plan. The token appears to have been distributed in a fair-launch style, with early buyers on the bonding curve and subsequent DEX traders forming the initial holder base.

: There is no evidence of a traditional allocation schedule (e.g., team, investors, treasury, ecosystem) or a published vesting plan. The token appears to have been distributed in a fair-launch style, with early buyers on the bonding curve and subsequent DEX traders forming the initial holder base. Liquidity: Liquidity for PNUT is provided on Solana DEXs, and there is no indication of locked or reserved allocations for the team or advisors. Usage and Incentive Mechanism Utility : PNUT is a pure meme coin. Its primary use is for speculative trading and as a symbol of the viral Peanut the Squirrel story. There are no documented utility functions such as staking, governance, or protocol fees.

: PNUT is a pure meme coin. Its primary use is for speculative trading and as a symbol of the viral Peanut the Squirrel story. There are no documented utility functions such as staking, governance, or protocol fees. Incentives: There are no on-chain incentives, rewards, or yield mechanisms for holding or using PNUT. The main incentive is speculative trading, driven by social media trends and community sentiment. Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or scheduled unlocks. All tokens are liquid and tradable upon purchase, with no restrictions on transfer or sale. Unlocking Time Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and freely tradable from the moment of purchase. There is no vesting schedule or delayed release. Summary Table Aspect Details Blockchain Solana Total Supply 1,000,000,000 PNUT Issuance Bonding curve launch (e.g., Pump.fun), then DEX listing Allocation No formal breakdown; fair launch via bonding curve and DEX trading Utility Meme coin, speculative trading, no protocol utility Incentives None (no staking, rewards, or yield) Locking None (all tokens liquid and tradable) Unlocking Immediate (no vesting or unlock schedule) Additional Context Market Dynamics : PNUT’s price and trading volume have been highly volatile, driven by social media trends and celebrity endorsements. The token reached a market cap of over $120M within days of launch, with trading volumes exceeding $300M at peak.

: PNUT’s price and trading volume have been highly volatile, driven by social media trends and celebrity endorsements. The token reached a market cap of over $120M within days of launch, with trading volumes exceeding $300M at peak. Community and Symbolism: The token’s popularity is rooted in the viral story of Peanut the Squirrel, which became a symbol for political and social commentary, further fueling speculative interest. Limitations No Whitepaper or Formal Documentation: As a meme coin, PNUT lacks the detailed technical or economic documentation typical of more established crypto projects. All information is derived from exchange listings, news coverage, and the token’s website. In summary: Peanut the Squirrel (PNUT) is a Solana-based meme coin with no formal tokenomics structure beyond its initial fair launch and open trading. There are no vesting, locking, or incentive mechanisms, and its value is driven entirely by community sentiment and speculative trading.

Peanut the Squirrel (PNUT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Peanut the Squirrel (PNUT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PNUT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PNUT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PNUT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PNUT token élő árfolyamát!

