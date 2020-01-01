Primex Finance (PMX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Primex Finance (PMX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Primex Finance (PMX) tokennel kapcsolatos információk Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity. Hivatalos webhely: https://primex.finance/ Fehér könyv: https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf Vásárolj most PMX tokent!

Primex Finance (PMX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Primex Finance (PMX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 101.57K $ 101.57K $ 101.57K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 70.88M $ 70.88M $ 70.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Minden idők csúcspontja: $ 0.288 $ 0.288 $ 0.288 Minden idők mélypontja: $ 0.001269341594771277 $ 0.001269341594771277 $ 0.001269341594771277 Jelenlegi ár: $ 0.001433 $ 0.001433 $ 0.001433 További tudnivalók a(z) Primex Finance (PMX) áráról

Primex Finance (PMX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Primex Finance (PMX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PMX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PMX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PMX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PMX token élő árfolyamát!

A(z) PMX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Primex Finance (PMX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PMX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PMX tokent a MEXC-n!

Primex Finance (PMX) árelőzményei A felhasználók a(z) PMX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PMX árelőzményeivel!

PMX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PMX kapcsán? PMX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PMX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

