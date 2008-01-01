Public Masterpiece (PMT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Public Masterpiece (PMT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Public Masterpiece (PMT) tokennel kapcsolatos információk Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Hivatalos webhely: https://publicmasterpiece.com Fehér könyv: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 Vásárolj most PMT tokent!

Public Masterpiece (PMT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Public Masterpiece (PMT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.94M $ 11.94M $ 11.94M Teljes tokenszám: $ 291.07M $ 291.07M $ 291.07M Keringésben lévő tokenszám: $ 115.34M $ 115.34M $ 115.34M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 207.00M $ 207.00M $ 207.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.10771 $ 0.10771 $ 0.10771 Minden idők mélypontja: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 Jelenlegi ár: $ 0.1035 $ 0.1035 $ 0.1035 További tudnivalók a(z) Public Masterpiece (PMT) áráról

Public Masterpiece (PMT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Public Masterpiece (PMT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PMT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PMT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PMT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PMT token élő árfolyamát!

A(z) PMT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Public Masterpiece (PMT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PMT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PMT tokent a MEXC-n!

Public Masterpiece (PMT) árelőzményei A felhasználók a(z) PMT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PMT árelőzményeivel!

PMT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PMT kapcsán? PMT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PMT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

