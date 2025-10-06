TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő PlayMind Protocol ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PMIND USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PMIND ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő PlayMind Protocol ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PMIND USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PMIND ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PMIND

PMIND árinformációk

Mi a(z) PMIND

PMIND tokenomikai adatai

PMIND árelőrejelzés

PMIND előzmények

PMIND Vásárlási útmutató

PMIND-fiat valutaváltó

PMIND spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

PlayMind Protocol Logó

PlayMind Protocol árfolyam(PMIND)

1 PMIND-USD élő ár:

$0
$0$0
0.00%1D
USD
PlayMind Protocol (PMIND) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 15:09:54 (UTC+8)

PlayMind Protocol (PMIND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

PlayMind Protocol (PMIND) valós idejű ár: $ 0. Az elmúlt 24 órában, a(z)PMIND legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PMIND valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PMIND változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PlayMind Protocol (PMIND) piaci információk

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

BSC

A(z) PlayMind Protocol jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 0.00. A(z) PMIND keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 10000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 0.00.

PlayMind Protocol (PMIND) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a PlayMind Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ 00.00%
60 nap$ 00.00%
90 nap$ 00.00%
PlayMind Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) PMIND ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

PlayMind Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ 0 (0.00%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

PlayMind Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PMIND ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

PlayMind Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) PlayMind Protocol (PMIND) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) PlayMind Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) PlayMind Protocol (PMIND)

PlayMind Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál PlayMind Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PMIND a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PlayMind Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PlayMind Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

PlayMind Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PlayMind Protocol (PMIND) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PlayMind Protocol (PMIND) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PlayMind Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PlayMind Protocol árelőrejelzését most!

PlayMind Protocol (PMIND) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PlayMind Protocol (PMIND) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PMIND token kapcsán!

Hogyan vásárolj PlayMind Protocol (PMIND)

A következőt szeretnél vásárolni: PlayMind Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PlayMind Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PMIND helyi valutákra

1 PlayMind Protocol(PMIND) - VND
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - AUD
A$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - GBP
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - EUR
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - USD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - MYR
RM0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - TRY
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - JPY
¥0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - ARS
ARS$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - RUB
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - INR
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - IDR
Rp0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - PHP
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - EGP
￡E.0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BRL
R$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - CAD
C$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BDT
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - NGN
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - COP
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - ZAR
R.0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - UAH
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - TZS
T.Sh.0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - VES
Bs0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - CLP
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - PKR
Rs0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - KZT
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - THB
฿0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - TWD
NT$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - AED
د.إ0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - CHF
Fr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - HKD
HK$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - AMD
֏0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - MAD
.د.م0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - MXN
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - SAR
ريال0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - ETB
Br0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - KES
KSh0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - JOD
د.أ0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - PLN
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - RON
лв0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - SEK
kr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BGN
лв0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - HUF
Ft0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - CZK
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - KWD
د.ك0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - ILS
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BOB
Bs0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - AZN
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - TJS
SM0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - GEL
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - AOA
Kz0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BHD
.د.ب0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BMD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - DKK
kr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - HNL
L0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - MUR
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - NAD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - NOK
kr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - NZD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - PAB
B/.0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - PGK
K0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - QAR
ر.ق0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - RSD
дин.0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - UZS
soʻm0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - ALL
L0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - ANG
ƒ0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - AWG
ƒ0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BBD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BAM
KM0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BIF
Fr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BND
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BSD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - JMD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - KHR
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - KMF
Fr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - LAK
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - LKR
රු0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - MDL
L0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - MGA
Ar0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - MOP
P0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - MVR
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - MWK
MK0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - MZN
MT0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - NPR
रु0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - PYG
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - RWF
Fr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - SBD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - SCR
0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - SRD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - SVC
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - SZL
L0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - TMT
m0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - TND
د.ت0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - TTD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - UGX
Sh0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - XAF
Fr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - XCD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - XOF
Fr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - XPF
Fr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BWP
P0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - BZD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - CVE
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - DJF
Fr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - DOP
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - DZD
د.ج0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - FJD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - GNF
Fr0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - GTQ
Q0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - GYD
$0
1 PlayMind Protocol(PMIND) - ISK
kr0

PlayMind Protocol Forrás

A(z) PlayMind Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PlayMind Protocol

Mennyit ér ma a(z) PlayMind Protocol (PMIND)?
A(z) élő PMIND ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PMIND ára a(z) USD esetében?
A(z) PMIND jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PlayMind Protocol piaci plafonja?
A(z) PMIND piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PMIND keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PMIND keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) PMIND mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PMIND mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) PMIND mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PMIND mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) PMIND kereskedési volumene?
A(z) PMIND élő 24 órás kereskedési volumene $ 0.00 USD.
A(z) PMIND ára emelkedni fog idén?
A(z) PMIND a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PMIND árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 15:09:54 (UTC+8)

PlayMind Protocol (PMIND) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

PMIND-USD kalkulátor

Összeg

PMIND
PMIND
USD
USD

1 PMIND = 0 USD

PMIND kereskedés

PMIND/USDT
$0
$0$0
0.00%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,399.67
$107,399.67$107,399.67

-2.46%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,711.85
$3,711.85$3,711.85

-3.67%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.94
$175.94$175.94

-4.26%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0692
$1.0692$1.0692

-15.27%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,399.67
$107,399.67$107,399.67

-2.46%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,711.85
$3,711.85$3,711.85

-3.67%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.94
$175.94$175.94

-4.26%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4040
$2.4040$2.4040

-3.83%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.58
$84.58$84.58

-4.53%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0275
$0.0275$0.0275

-45.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05700
$0.05700$0.05700

+3.22%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.12586
$0.12586$0.12586

+52.35%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001139
$0.000000001139$0.000000001139

+161.83%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000855
$0.000000000855$0.000000000855

+119.79%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000536
$0.0000536$0.0000536

+112.69%

0G Logó

0G

0G

$1.480
$1.480$1.480

+53.20%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005491
$0.00005491$0.00005491

+49.98%