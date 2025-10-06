TőzsdeDEX+
A(z) élő Palantir ár ma 204.13 USD. Kövesd nyomon a(z) PLTRON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PLTRON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Palantir Logó

Palantir árfolyam(PLTRON)

1 PLTRON-USD élő ár:

$204.05

$204.05
$204.05$204.05
-0.46%1D
USD
Palantir (PLTRON) Élő árdiagram
Palantir (PLTRON) árinformáció (USD)

Palantir (PLTRON) valós idejű ár: $ 204.13. Az elmúlt 24 órában, a(z)PLTRON legalacsonyabb ára $ 202.09, legmagasabb ára pedig $ 205.1 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PLTRON valaha volt legmagasabb ára $ 203.9288159945469, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 148.01003259450354 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PLTRON változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -0.45% az elmúlt 24 órában, és +8.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Palantir (PLTRON) piaci információk

No.2377

$ 678.81K
$ 678.81K$ 678.81K

$ 53.95K
$ 53.95K$ 53.95K

$ 678.81K
$ 678.81K$ 678.81K

3.33K
3.33K 3.33K

3,325.40412571
3,325.40412571 3,325.40412571

ETH

A(z) Palantir jelenlegi piaci plafonja $ 678.81K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.95K. A(z) PLTRON keringésben lévő tokenszáma 3.33K, és a teljes tokenszám 3325.40412571. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 678.81K.

Palantir (PLTRON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Palantir mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.943-0.45%
30 nap$ +30.36+17.47%
60 nap$ +104.13+104.13%
90 nap$ +104.13+104.13%
Palantir árváltozása ma

A mai napon a(z) PLTRON ára $ -0.943 (-0.45%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Palantir 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +30.36 (+17.47%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Palantir 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PLTRON ára $ +104.13 (+104.13%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Palantir 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +104.13 (+104.13%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Palantir (PLTRON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Palantir árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Palantir (PLTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Palantir elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Palantir befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PLTRON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Palantir a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Palantir vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Palantir árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Palantir (PLTRON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Palantir (PLTRON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Palantir rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Palantir árelőrejelzését most!

Palantir (PLTRON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Palantir (PLTRON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PLTRON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Palantir (PLTRON)

A következőt szeretnél vásárolni: Palantir? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Palantir eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PLTRON helyi valutákra

1 Palantir(PLTRON) - VND
5,371,680.95
1 Palantir(PLTRON) - AUD
A$310.2776
1 Palantir(PLTRON) - GBP
155.1388
1 Palantir(PLTRON) - EUR
175.5518
1 Palantir(PLTRON) - USD
$204.13
1 Palantir(PLTRON) - MYR
RM855.3047
1 Palantir(PLTRON) - TRY
8,585.7078
1 Palantir(PLTRON) - JPY
¥31,436.02
1 Palantir(PLTRON) - ARS
ARS$295,839.4851
1 Palantir(PLTRON) - RUB
16,516.1583
1 Palantir(PLTRON) - INR
18,149.1983
1 Palantir(PLTRON) - IDR
Rp3,402,165.3058
1 Palantir(PLTRON) - PHP
12,015.0918
1 Palantir(PLTRON) - EGP
￡E.9,657.3903
1 Palantir(PLTRON) - BRL
R$1,096.1781
1 Palantir(PLTRON) - CAD
C$285.782
1 Palantir(PLTRON) - BDT
24,875.2818
1 Palantir(PLTRON) - NGN
294,984.1804
1 Palantir(PLTRON) - COP
$791,199.7148
1 Palantir(PLTRON) - ZAR
R.3,539.6142
1 Palantir(PLTRON) - UAH
8,530.5927
1 Palantir(PLTRON) - TZS
T.Sh.500,318.5474
1 Palantir(PLTRON) - VES
Bs45,112.73
1 Palantir(PLTRON) - CLP
$191,882.2
1 Palantir(PLTRON) - PKR
Rs57,580.9904
1 Palantir(PLTRON) - KZT
107,776.5574
1 Palantir(PLTRON) - THB
฿6,626.0598
1 Palantir(PLTRON) - TWD
NT$6,283.1214
1 Palantir(PLTRON) - AED
د.إ749.1571
1 Palantir(PLTRON) - CHF
Fr163.304
1 Palantir(PLTRON) - HKD
HK$1,586.0901
1 Palantir(PLTRON) - AMD
֏77,910.2971
1 Palantir(PLTRON) - MAD
.د.م1,886.1612
1 Palantir(PLTRON) - MXN
$3,788.6528
1 Palantir(PLTRON) - SAR
ريال763.4462
1 Palantir(PLTRON) - ETB
Br31,364.5745
1 Palantir(PLTRON) - KES
KSh26,298.0679
1 Palantir(PLTRON) - JOD
د.أ144.72817
1 Palantir(PLTRON) - PLN
753.2397
1 Palantir(PLTRON) - RON
лв900.2133
1 Palantir(PLTRON) - SEK
kr1,939.235
1 Palantir(PLTRON) - BGN
лв344.9797
1 Palantir(PLTRON) - HUF
Ft68,706.0754
1 Palantir(PLTRON) - CZK
4,311.2256
1 Palantir(PLTRON) - KWD
د.ك62.46378
1 Palantir(PLTRON) - ILS
663.4225
1 Palantir(PLTRON) - BOB
Bs1,406.4557
1 Palantir(PLTRON) - AZN
347.021
1 Palantir(PLTRON) - TJS
SM1,873.9134
1 Palantir(PLTRON) - GEL
553.1923
1 Palantir(PLTRON) - AOA
Kz186,760.5783
1 Palantir(PLTRON) - BHD
.د.ب76.54875
1 Palantir(PLTRON) - BMD
$204.13
1 Palantir(PLTRON) - DKK
kr1,322.7624
1 Palantir(PLTRON) - HNL
L5,354.3299
1 Palantir(PLTRON) - MUR
9,336.9062
1 Palantir(PLTRON) - NAD
$3,529.4077
1 Palantir(PLTRON) - NOK
kr2,065.7956
1 Palantir(PLTRON) - NZD
$355.1862
1 Palantir(PLTRON) - PAB
B/.204.13
1 Palantir(PLTRON) - PGK
K857.346
1 Palantir(PLTRON) - QAR
ر.ق740.9919
1 Palantir(PLTRON) - RSD
дин.20,647.7495
1 Palantir(PLTRON) - UZS
soʻm2,459,397.0247
1 Palantir(PLTRON) - ALL
L17,042.8137
1 Palantir(PLTRON) - ANG
ƒ365.3927
1 Palantir(PLTRON) - AWG
ƒ365.3927
1 Palantir(PLTRON) - BBD
$408.26
1 Palantir(PLTRON) - BAM
KM342.9384
1 Palantir(PLTRON) - BIF
Fr598,509.16
1 Palantir(PLTRON) - BND
$263.3277
1 Palantir(PLTRON) - BSD
$204.13
1 Palantir(PLTRON) - JMD
$32,671.0065
1 Palantir(PLTRON) - KHR
816,520
1 Palantir(PLTRON) - KMF
Fr86,959.38
1 Palantir(PLTRON) - LAK
4,437,608.6069
1 Palantir(PLTRON) - LKR
රු61,969.7854
1 Palantir(PLTRON) - MDL
L3,462.0448
1 Palantir(PLTRON) - MGA
Ar915,380.159
1 Palantir(PLTRON) - MOP
P1,628.9574
1 Palantir(PLTRON) - MVR
3,123.189
1 Palantir(PLTRON) - MWK
MK353,165.313
1 Palantir(PLTRON) - MZN
MT13,043.907
1 Palantir(PLTRON) - NPR
रु28,872.1472
1 Palantir(PLTRON) - PYG
1,437,483.46
1 Palantir(PLTRON) - RWF
Fr295,784.37
1 Palantir(PLTRON) - SBD
$1,679.9899
1 Palantir(PLTRON) - SCR
2,947.6372
1 Palantir(PLTRON) - SRD
$7,859.005
1 Palantir(PLTRON) - SVC
$1,780.0136
1 Palantir(PLTRON) - SZL
L3,527.3664
1 Palantir(PLTRON) - TMT
m714.455
1 Palantir(PLTRON) - TND
د.ت600.1422
1 Palantir(PLTRON) - TTD
$1,377.8775
1 Palantir(PLTRON) - UGX
Sh708,739.36
1 Palantir(PLTRON) - XAF
Fr116,149.97
1 Palantir(PLTRON) - XCD
$551.151
1 Palantir(PLTRON) - XOF
Fr116,149.97
1 Palantir(PLTRON) - XPF
Fr21,025.39
1 Palantir(PLTRON) - BWP
P2,733.3007
1 Palantir(PLTRON) - BZD
$408.26
1 Palantir(PLTRON) - CVE
$19,447.4651
1 Palantir(PLTRON) - DJF
Fr36,131.01
1 Palantir(PLTRON) - DOP
$13,078.6091
1 Palantir(PLTRON) - DZD
د.ج26,445.0415
1 Palantir(PLTRON) - FJD
$467.4577
1 Palantir(PLTRON) - GNF
Fr1,774,910.35
1 Palantir(PLTRON) - GTQ
Q1,559.5532
1 Palantir(PLTRON) - GYD
$42,587.6419
1 Palantir(PLTRON) - ISK
kr25,516.25

A(z) Palantir alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Palantir Weboldal
Block Explorer

Hivatalos Palantir Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Palantir

Mennyit ér ma a(z) Palantir (PLTRON)?
A(z) élő PLTRON ár a(z) USD esetében 204.13 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PLTRON ára a(z) USD esetében?
A(z) PLTRON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 204.13. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Palantir piaci plafonja?
A(z) PLTRON piaci plafonja $ 678.81K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PLTRON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PLTRON keringésben lévő tokenszáma 3.33K USD.
Mi volt a(z) PLTRON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PLTRON mindenkori legmagasabb ára 203.9288159945469 USD.
Mi volt a(z) PLTRON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PLTRON mindenkori legalacsonyabb ára 148.01003259450354 USD.
Mekkora a(z) PLTRON kereskedési volumene?
A(z) PLTRON élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.95K USD.
A(z) PLTRON ára emelkedni fog idén?
A(z) PLTRON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PLTRON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

