Polker (PKR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Polker (PKR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Polker (PKR) tokennel kapcsolatos információk Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Hivatalos webhely: https://www.pkr.io Fehér könyv: https://pkr.io/whitepaper/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1 Vásárolj most PKR tokent!

Polker (PKR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Polker (PKR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 405.54K $ 405.54K $ 405.54K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 193.64M $ 193.64M $ 193.64M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Minden idők csúcspontja: $ 0.2121 $ 0.2121 $ 0.2121 Minden idők mélypontja: $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 Jelenlegi ár: $ 0.0020943 $ 0.0020943 $ 0.0020943 További tudnivalók a(z) Polker (PKR) áráról

Polker (PKR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Polker (PKR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PKR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PKR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PKR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PKR token élő árfolyamát!

A(z) PKR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Polker (PKR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PKR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PKR tokent a MEXC-n!

Polker (PKR) árelőzményei A felhasználók a(z) PKR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PKR árelőzményeivel!

PKR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PKR kapcsán? PKR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PKR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

