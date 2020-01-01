Pixelverse (PIXFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pixelverse (PIXFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pixelverse (PIXFI) tokennel kapcsolatos információk Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear. Hivatalos webhely: https://pixelverse.xyz Fehér könyv: https://docs.pixelverse.xyz Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa Vásárolj most PIXFI tokent!

Pixelverse (PIXFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pixelverse (PIXFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Minden idők csúcspontja: $ 0.09945 $ 0.09945 $ 0.09945 Minden idők mélypontja: $ 0.000340195291860868 $ 0.000340195291860868 $ 0.000340195291860868 Jelenlegi ár: $ 0.0003812 $ 0.0003812 $ 0.0003812 További tudnivalók a(z) Pixelverse (PIXFI) áráról

Pixelverse (PIXFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pixelverse (PIXFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PIXFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PIXFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PIXFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PIXFI token élő árfolyamát!

A(z) PIXFI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Pixelverse (PIXFI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PIXFI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PIXFI tokent a MEXC-n!

Pixelverse (PIXFI) árelőzményei A felhasználók a(z) PIXFI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PIXFI árelőzményeivel!

PIXFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PIXFI kapcsán? PIXFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PIXFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

