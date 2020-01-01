PinLink (PIN) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PinLink (PIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

PinLink (PIN) tokennel kapcsolatos információk

PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets.

Hivatalos webhely:
https://pinlink.ai/
Fehér könyv:
https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4

PinLink (PIN) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PinLink (PIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 51.76M
$ 51.76M$ 51.76M
Teljes tokenszám:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 88.21M
$ 88.21M$ 88.21M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 58.68M
$ 58.68M$ 58.68M
Minden idők csúcspontja:
$ 3.002
$ 3.002$ 3.002
Minden idők mélypontja:
$ 0.02473960858913392
$ 0.02473960858913392$ 0.02473960858913392
Jelenlegi ár:
$ 0.5868
$ 0.5868$ 0.5868

PinLink (PIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) PinLink (PIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PIN tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PIN token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PIN token élő árfolyamát!

PinLink (PIN) árelőzményei

A felhasználók a(z) PIN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

PIN árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PIN kapcsán? PIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

