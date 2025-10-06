TőzsdeDEX+
A(z) élő PhyChain ár ma 2.954 USD. Kövesd nyomon a(z) PHYCHAIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PHYCHAIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PHYCHAIN

PHYCHAIN árinformációk

Mi a(z) PHYCHAIN

PHYCHAIN fehér könyv

PHYCHAIN hivatalos webhely

PHYCHAIN tokenomikai adatai

PHYCHAIN árelőrejelzés

PHYCHAIN előzmények

PHYCHAIN Vásárlási útmutató

PHYCHAIN-fiat valutaváltó

PHYCHAIN spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

PhyChain Logó

PhyChain árfolyam(PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN-USD élő ár:

$2.953
$2.953$2.953
-3.40%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:17:02 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 2.95
$ 2.95$ 2.95
24h alacsony
$ 3.115
$ 3.115$ 3.115
24h magas

$ 2.95
$ 2.95$ 2.95

$ 3.115
$ 3.115$ 3.115

--
----

--
----

-4.38%

-3.40%

-11.69%

-11.69%

PhyChain (PHYCHAIN) valós idejű ár: $ 2.954. Az elmúlt 24 órában, a(z)PHYCHAIN legalacsonyabb ára $ 2.95, legmagasabb ára pedig $ 3.115 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PHYCHAIN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PHYCHAIN változása a következő volt: -4.38% az elmúlt órában, -3.40% az elmúlt 24 órában, és -11.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PhyChain (PHYCHAIN) piaci információk

--
----

$ 75.69K
$ 75.69K$ 75.69K

$ 5.91B
$ 5.91B$ 5.91B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

A(z) PhyChain jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 75.69K. A(z) PHYCHAIN keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 2000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.91B.

PhyChain (PHYCHAIN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a PhyChain mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.10394-3.40%
30 nap$ +0.049+1.68%
60 nap$ +1.597+117.68%
90 nap$ +1.437+94.72%
PhyChain árváltozása ma

A mai napon a(z) PHYCHAIN ára $ -0.10394 (-3.40%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

PhyChain 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.049 (+1.68%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

PhyChain 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PHYCHAIN ára $ +1.597 (+117.68%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

PhyChain 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +1.437 (+94.72%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) PhyChain (PHYCHAIN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) PhyChain árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál PhyChain befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PHYCHAIN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PhyChain a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PhyChain vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

PhyChain árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PhyChain (PHYCHAIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PhyChain (PHYCHAIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PhyChain rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PhyChain árelőrejelzését most!

PhyChain (PHYCHAIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PhyChain (PHYCHAIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PHYCHAIN token kapcsán!

Hogyan vásárolj PhyChain (PHYCHAIN)

A következőt szeretnél vásárolni: PhyChain? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PhyChain eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PHYCHAIN helyi valutákra

PhyChain Forrás

A(z) PhyChain alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos PhyChain Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PhyChain

Mennyit ér ma a(z) PhyChain (PHYCHAIN)?
A(z) élő PHYCHAIN ár a(z) USD esetében 2.954 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PHYCHAIN ára a(z) USD esetében?
A(z) PHYCHAIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 2.954. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PhyChain piaci plafonja?
A(z) PHYCHAIN piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PHYCHAIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PHYCHAIN keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) PHYCHAIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PHYCHAIN mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) PHYCHAIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PHYCHAIN mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) PHYCHAIN kereskedési volumene?
A(z) PHYCHAIN élő 24 órás kereskedési volumene $ 75.69K USD.
A(z) PHYCHAIN ára emelkedni fog idén?
A(z) PHYCHAIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PHYCHAIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:17:02 (UTC+8)

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

