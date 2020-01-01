DePHY (PHY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DePHY (PHY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DePHY (PHY) tokennel kapcsolatos információk DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure. Hivatalos webhely: https://dephy.io Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view Block Explorer: https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8 Vásárolj most PHY tokent!

DePHY (PHY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DePHY (PHY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 516.46K $ 516.46K $ 516.46K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 72.29M $ 72.29M $ 72.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.14M $ 7.14M $ 7.14M Minden idők csúcspontja: $ 0.09652 $ 0.09652 $ 0.09652 Minden idők mélypontja: $ 0.005936336537173587 $ 0.005936336537173587 $ 0.005936336537173587 Jelenlegi ár: $ 0.007144 $ 0.007144 $ 0.007144 További tudnivalók a(z) DePHY (PHY) áráról

DePHY (PHY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DePHY (PHY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PHY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PHY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PHY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PHY token élő árfolyamát!

A(z) PHY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) DePHY (PHY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PHY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PHY tokent a MEXC-n!

DePHY (PHY) árelőzményei A felhasználók a(z) PHY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PHY árelőzményeivel!

PHY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PHY kapcsán? PHY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PHY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!