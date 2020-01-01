Seed.Photo (PHOTO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Seed.Photo (PHOTO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Seed.Photo (PHOTO) tokennel kapcsolatos információk SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space. Hivatalos webhely: https://www.seed.photo Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6730f7A6BbB7b9C8e60843948f7FEB4B6a17B7F7 Vásárolj most PHOTO tokent!

Seed.Photo (PHOTO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Seed.Photo (PHOTO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B Minden idők csúcspontja: $ 4.34 $ 4.34 $ 4.34 Minden idők mélypontja: $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 Jelenlegi ár: $ 1.4247 $ 1.4247 $ 1.4247 További tudnivalók a(z) Seed.Photo (PHOTO) áráról

Seed.Photo (PHOTO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Seed.Photo (PHOTO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PHOTO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PHOTO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PHOTO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PHOTO token élő árfolyamát!

A(z) PHOTO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Seed.Photo (PHOTO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PHOTO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PHOTO tokent a MEXC-n!

Seed.Photo (PHOTO) árelőzményei A felhasználók a(z) PHOTO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PHOTO árelőzményeivel!

PHOTO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PHOTO kapcsán? PHOTO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PHOTO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

