A(z) élő PHILCOIN ár ma 0.01826 USD. Kövesd nyomon a(z) PHL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PHL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PHL

PHL árinformációk

Mi a(z) PHL

PHL hivatalos webhely

PHL tokenomikai adatai

PHL árelőrejelzés

PHL előzmények

PHL Vásárlási útmutató

PHL-fiat valutaváltó

PHL spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

PHILCOIN Logó

PHILCOIN árfolyam(PHL)

1 PHL-USD élő ár:

$0.01826
$0.01826$0.01826
-17.30%1D
USD
PHILCOIN (PHL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:16:47 (UTC+8)

PHILCOIN (PHL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.018
$ 0.018$ 0.018
24h alacsony
$ 0.02224
$ 0.02224$ 0.02224
24h magas

$ 0.018
$ 0.018$ 0.018

$ 0.02224
$ 0.02224$ 0.02224

$ 0.9330571942012122
$ 0.9330571942012122$ 0.9330571942012122

$ 0.000828659014263877
$ 0.000828659014263877$ 0.000828659014263877

-16.47%

-17.29%

+9.86%

+9.86%

PHILCOIN (PHL) valós idejű ár: $ 0.01826. Az elmúlt 24 órában, a(z)PHL legalacsonyabb ára $ 0.018, legmagasabb ára pedig $ 0.02224 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PHL valaha volt legmagasabb ára $ 0.9330571942012122, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000828659014263877 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PHL változása a következő volt: -16.47% az elmúlt órában, -17.29% az elmúlt 24 órában, és +9.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PHILCOIN (PHL) piaci információk

No.3875

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 177.61K
$ 177.61K$ 177.61K

$ 91.30M
$ 91.30M$ 91.30M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

MATIC

A(z) PHILCOIN jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 177.61K. A(z) PHL keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 5000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 91.30M.

PHILCOIN (PHL) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a PHILCOIN mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0038198-17.29%
30 nap$ +0.00528+40.67%
60 nap$ +0.01326+265.20%
90 nap$ +0.01326+265.20%
PHILCOIN árváltozása ma

A mai napon a(z) PHL ára $ -0.0038198 (-17.29%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

PHILCOIN 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.00528 (+40.67%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

PHILCOIN 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PHL ára $ +0.01326 (+265.20%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

PHILCOIN 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.01326 (+265.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) PHILCOIN (PHL) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) PHILCOIN árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) PHILCOIN (PHL)

Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.

PHILCOIN elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál PHILCOIN befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PHL a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PHILCOIN a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PHILCOIN vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

PHILCOIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PHILCOIN (PHL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PHILCOIN (PHL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PHILCOIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PHILCOIN árelőrejelzését most!

PHILCOIN (PHL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PHILCOIN (PHL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PHL token kapcsán!

Hogyan vásárolj PHILCOIN (PHL)

A következőt szeretnél vásárolni: PHILCOIN? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PHILCOIN eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PHILCOIN Forrás

A(z) PHILCOIN alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos PHILCOIN Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PHILCOIN

Mennyit ér ma a(z) PHILCOIN (PHL)?
A(z) élő PHL ár a(z) USD esetében 0.01826 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PHL ára a(z) USD esetében?
A(z) PHL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01826. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PHILCOIN piaci plafonja?
A(z) PHL piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PHL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PHL keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) PHL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PHL mindenkori legmagasabb ára 0.9330571942012122 USD.
Mi volt a(z) PHL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PHL mindenkori legalacsonyabb ára 0.000828659014263877 USD.
Mekkora a(z) PHL kereskedési volumene?
A(z) PHL élő 24 órás kereskedési volumene $ 177.61K USD.
A(z) PHL ára emelkedni fog idén?
A(z) PHL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PHL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:16:47 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

