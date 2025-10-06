TőzsdeDEX+
A(z) élő Phi ár ma 0.006202 USD. Kövesd nyomon a(z) PHI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PHI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PHI

PHI árinformációk

Mi a(z) PHI

PHI fehér könyv

PHI hivatalos webhely

PHI tokenomikai adatai

PHI árelőrejelzés

PHI előzmények

PHI Vásárlási útmutató

PHI-fiat valutaváltó

PHI spot

Phi Logó

Phi árfolyam(PHI)

1 PHI-USD élő ár:

$0.006202
$0.006202$0.006202
-3.59%1D
USD
Phi (PHI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 15:07:54 (UTC+8)

Phi (PHI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.006194
$ 0.006194$ 0.006194
24h alacsony
$ 0.006518
$ 0.006518$ 0.006518
24h magas

$ 0.006194
$ 0.006194$ 0.006194

$ 0.006518
$ 0.006518$ 0.006518

--
----

--
----

-1.81%

-3.59%

-14.15%

-14.15%

Phi (PHI) valós idejű ár: $ 0.006202. Az elmúlt 24 órában, a(z)PHI legalacsonyabb ára $ 0.006194, legmagasabb ára pedig $ 0.006518 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PHI valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PHI változása a következő volt: -1.81% az elmúlt órában, -3.59% az elmúlt 24 órában, és -14.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Phi (PHI) piaci információk

--
----

$ 54.52K
$ 54.52K$ 54.52K

$ 6.20M
$ 6.20M$ 6.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A(z) Phi jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.52K. A(z) PHI keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.20M.

Phi (PHI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Phi mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00023094-3.59%
30 nap$ +0.001202+24.04%
60 nap$ +0.001202+24.04%
90 nap$ +0.001202+24.04%
Phi árváltozása ma

A mai napon a(z) PHI ára $ -0.00023094 (-3.59%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Phi 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.001202 (+24.04%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Phi 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PHI ára $ +0.001202 (+24.04%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Phi 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.001202 (+24.04%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Phi (PHI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Phi árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Phi (PHI)

Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.

Phi elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Phi befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PHI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Phi a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Phi vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Phi árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Phi (PHI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Phi (PHI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Phi rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Phi árelőrejelzését most!

Phi (PHI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Phi (PHI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PHI token kapcsán!

Hogyan vásárolj Phi (PHI)

A következőt szeretnél vásárolni: Phi? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Phi eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Phi Forrás

A(z) Phi alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Phi Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Phi

Mennyit ér ma a(z) Phi (PHI)?
A(z) élő PHI ár a(z) USD esetében 0.006202 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PHI ára a(z) USD esetében?
A(z) PHI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.006202. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Phi piaci plafonja?
A(z) PHI piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PHI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PHI keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) PHI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PHI mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) PHI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PHI mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) PHI kereskedési volumene?
A(z) PHI élő 24 órás kereskedési volumene $ 54.52K USD.
A(z) PHI ára emelkedni fog idén?
A(z) PHI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PHI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 15:07:54 (UTC+8)

Phi (PHI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

1 PHI = 0.006202 USD

