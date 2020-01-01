Phoenix Global (PHB) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Phoenix Global (PHB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Phoenix Global (PHB) tokennel kapcsolatos információk

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Hivatalos webhely:
https://www.phoenix.global/
Fehér könyv:
https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D

Phoenix Global (PHB) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Phoenix Global (PHB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 31.28M
Teljes tokenszám:
$ 58.49M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 58.49M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 34.23M
Minden idők csúcspontja:
$ 4.1358
Minden idők mélypontja:
$ 0.06654096148398123
Jelenlegi ár:
$ 0.5348
Phoenix Global (PHB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Phoenix Global (PHB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PHB tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PHB token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PHB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PHB token élő árfolyamát!

A(z) PHB vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Phoenix Global (PHB) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PHB megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Phoenix Global (PHB) árelőzményei

A felhasználók a(z) PHB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

PHB árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PHB kapcsán? PHB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.