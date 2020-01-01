Phoenix Global (PHB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Phoenix Global (PHB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Phoenix Global (PHB) tokennel kapcsolatos információk Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Hivatalos webhely: https://www.phoenix.global/ Fehér könyv: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D Vásárolj most PHB tokent!

Phoenix Global (PHB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Phoenix Global (PHB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.28M $ 31.28M $ 31.28M Teljes tokenszám: $ 58.49M $ 58.49M $ 58.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 58.49M $ 58.49M $ 58.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.23M $ 34.23M $ 34.23M Minden idők csúcspontja: $ 4.1358 $ 4.1358 $ 4.1358 Minden idők mélypontja: $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 Jelenlegi ár: $ 0.5348 $ 0.5348 $ 0.5348 További tudnivalók a(z) Phoenix Global (PHB) áráról

Phoenix Global (PHB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Phoenix Global (PHB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PHB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PHB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PHB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PHB token élő árfolyamát!

A(z) PHB vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Phoenix Global (PHB) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PHB megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PHB tokent a MEXC-n!

Phoenix Global (PHB) árelőzményei A felhasználók a(z) PHB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PHB árelőzményeivel!

PHB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PHB kapcsán? PHB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PHB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!