Puffverse (PFVS) tokennel kapcsolatos információk Puffverse is a Disney-like dreamland of the 3D metaverse that aims to connect virtuality in Web 3 and reality in Web 2, with more than just a fun Party Game and a Cloud Gaming Platform. Hivatalos webhely: https://puffverse.pro/ Fehér könyv: https://docs.puffverse.pro/ Block Explorer: https://app.roninchain.com/token/0xb4562fdefd5ed58f7705ce9386d54ee9b53831d1?p=1&ps=25 Vásárolj most PFVS tokent!

Puffverse (PFVS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Puffverse (PFVS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 828.44K $ 828.44K $ 828.44K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 116.60M $ 116.60M $ 116.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M Minden idők csúcspontja: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.007105 $ 0.007105 $ 0.007105 További tudnivalók a(z) Puffverse (PFVS) áráról

Puffverse (PFVS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Puffverse (PFVS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PFVS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PFVS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PFVS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PFVS token élő árfolyamát!

A(z) PFVS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Puffverse (PFVS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PFVS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PFVS tokent a MEXC-n!

Puffverse (PFVS) árelőzményei A felhasználók a(z) PFVS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PFVS árelőzményeivel!

PFVS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PFVS kapcsán? PFVS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PFVS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

