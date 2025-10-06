TőzsdeDEX+
A(z) élő PepsiCo ár ma 147.09 USD. Kövesd nyomon a(z) PEPON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PEPON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PEPON

PEPON árinformációk

Mi a(z) PEPON

PEPON hivatalos webhely

PEPON tokenomikai adatai

PEPON árelőrejelzés

PEPON előzmények

PEPON Vásárlási útmutató

PEPON-fiat valutaváltó

PEPON spot

PepsiCo Logó

PepsiCo árfolyam(PEPON)

1 PEPON-USD élő ár:

$147.1
-0.27%1D
USD
PepsiCo (PEPON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:16:40 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 146.5
24h alacsony
$ 148.15
24h magas

$ 146.5
$ 148.15
$ 156.71583734346297
$ 139.61853462367836
+0.31%

-0.27%

-3.64%

-3.64%

PepsiCo (PEPON) valós idejű ár: $ 147.09. Az elmúlt 24 órában, a(z)PEPON legalacsonyabb ára $ 146.5, legmagasabb ára pedig $ 148.15 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PEPON valaha volt legmagasabb ára $ 156.71583734346297, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 139.61853462367836 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PEPON változása a következő volt: +0.31% az elmúlt órában, -0.27% az elmúlt 24 órában, és -3.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PepsiCo (PEPON) piaci információk

No.1777

$ 2.26M
$ 55.56K
$ 2.26M
15.34K
15,343.88155589
ETH

A(z) PepsiCo jelenlegi piaci plafonja $ 2.26M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.56K. A(z) PEPON keringésben lévő tokenszáma 15.34K, és a teljes tokenszám 15343.88155589. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.26M.

PepsiCo (PEPON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a PepsiCo mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.3982-0.27%
30 nap$ +3.96+2.76%
60 nap$ +47.09+47.09%
90 nap$ +47.09+47.09%
PepsiCo árváltozása ma

A mai napon a(z) PEPON ára $ -0.3982 (-0.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

PepsiCo 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +3.96 (+2.76%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

PepsiCo 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PEPON ára $ +47.09 (+47.09%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

PepsiCo 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +47.09 (+47.09%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) PepsiCo (PEPON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) PepsiCo árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) PepsiCo (PEPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

PepsiCo elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál PepsiCo befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PEPON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PepsiCo a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PepsiCo vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

PepsiCo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PepsiCo (PEPON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PepsiCo (PEPON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PepsiCo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PepsiCo árelőrejelzését most!

PepsiCo (PEPON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PepsiCo (PEPON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PEPON token kapcsán!

Hogyan vásárolj PepsiCo (PEPON)

A következőt szeretnél vásárolni: PepsiCo? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PepsiCo eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PEPON helyi valutákra

1 PepsiCo(PEPON) - VND
3,870,673.35
1 PepsiCo(PEPON) - AUD
A$223.5768
1 PepsiCo(PEPON) - GBP
111.7884
1 PepsiCo(PEPON) - EUR
126.4974
1 PepsiCo(PEPON) - USD
$147.09
1 PepsiCo(PEPON) - MYR
RM616.3071
1 PepsiCo(PEPON) - TRY
6,186.6054
1 PepsiCo(PEPON) - JPY
¥22,651.86
1 PepsiCo(PEPON) - ARS
ARS$213,173.1243
1 PepsiCo(PEPON) - RUB
11,901.0519
1 PepsiCo(PEPON) - INR
13,077.7719
1 PepsiCo(PEPON) - IDR
Rp2,451,499.0194
1 PepsiCo(PEPON) - PHP
8,657.7174
1 PepsiCo(PEPON) - EGP
￡E.6,958.8279
1 PepsiCo(PEPON) - BRL
R$789.8733
1 PepsiCo(PEPON) - CAD
C$205.926
1 PepsiCo(PEPON) - BDT
17,924.3874
1 PepsiCo(PEPON) - NGN
212,556.8172
1 PepsiCo(PEPON) - COP
$570,114.9564
1 PepsiCo(PEPON) - ZAR
R.2,550.5406
1 PepsiCo(PEPON) - UAH
6,146.8911
1 PepsiCo(PEPON) - TZS
T.Sh.360,514.6482
1 PepsiCo(PEPON) - VES
Bs32,506.89
1 PepsiCo(PEPON) - CLP
$138,264.6
1 PepsiCo(PEPON) - PKR
Rs41,491.1472
1 PepsiCo(PEPON) - KZT
77,660.5782
1 PepsiCo(PEPON) - THB
฿4,774.5414
1 PepsiCo(PEPON) - TWD
NT$4,527.4302
1 PepsiCo(PEPON) - AED
د.إ539.8203
1 PepsiCo(PEPON) - CHF
Fr117.672
1 PepsiCo(PEPON) - HKD
HK$1,142.8893
1 PepsiCo(PEPON) - AMD
֏56,139.8403
1 PepsiCo(PEPON) - MAD
.د.م1,359.1116
1 PepsiCo(PEPON) - MXN
$2,729.9904
1 PepsiCo(PEPON) - SAR
ريال550.1166
1 PepsiCo(PEPON) - ETB
Br22,600.3785
1 PepsiCo(PEPON) - KES
KSh18,949.6047
1 PepsiCo(PEPON) - JOD
د.أ104.28681
1 PepsiCo(PEPON) - PLN
542.7621
1 PepsiCo(PEPON) - RON
лв648.6669
1 PepsiCo(PEPON) - SEK
kr1,397.355
1 PepsiCo(PEPON) - BGN
лв248.5821
1 PepsiCo(PEPON) - HUF
Ft49,507.5522
1 PepsiCo(PEPON) - CZK
3,106.5408
1 PepsiCo(PEPON) - KWD
د.ك45.00954
1 PepsiCo(PEPON) - ILS
478.0425
1 PepsiCo(PEPON) - BOB
Bs1,013.4501
1 PepsiCo(PEPON) - AZN
250.053
1 PepsiCo(PEPON) - TJS
SM1,350.2862
1 PepsiCo(PEPON) - GEL
398.6139
1 PepsiCo(PEPON) - AOA
Kz134,574.1119
1 PepsiCo(PEPON) - BHD
.د.ب55.15875
1 PepsiCo(PEPON) - BMD
$147.09
1 PepsiCo(PEPON) - DKK
kr953.1432
1 PepsiCo(PEPON) - HNL
L3,858.1707
1 PepsiCo(PEPON) - MUR
6,727.8966
1 PepsiCo(PEPON) - NAD
$2,543.1861
1 PepsiCo(PEPON) - NOK
kr1,488.5508
1 PepsiCo(PEPON) - NZD
$255.9366
1 PepsiCo(PEPON) - PAB
B/.147.09
1 PepsiCo(PEPON) - PGK
K617.778
1 PepsiCo(PEPON) - QAR
ر.ق533.9367
1 PepsiCo(PEPON) - RSD
дин.14,878.1535
1 PepsiCo(PEPON) - UZS
soʻm1,772,168.2671
1 PepsiCo(PEPON) - ALL
L12,280.5441
1 PepsiCo(PEPON) - ANG
ƒ263.2911
1 PepsiCo(PEPON) - AWG
ƒ263.2911
1 PepsiCo(PEPON) - BBD
$294.18
1 PepsiCo(PEPON) - BAM
KM247.1112
1 PepsiCo(PEPON) - BIF
Fr431,267.88
1 PepsiCo(PEPON) - BND
$189.7461
1 PepsiCo(PEPON) - BSD
$147.09
1 PepsiCo(PEPON) - JMD
$23,541.7545
1 PepsiCo(PEPON) - KHR
588,360
1 PepsiCo(PEPON) - KMF
Fr62,660.34
1 PepsiCo(PEPON) - LAK
3,197,608.6317
1 PepsiCo(PEPON) - LKR
රු44,653.5822
1 PepsiCo(PEPON) - MDL
L2,494.6464
1 PepsiCo(PEPON) - MGA
Ar659,595.687
1 PepsiCo(PEPON) - MOP
P1,173.7782
1 PepsiCo(PEPON) - MVR
2,250.477
1 PepsiCo(PEPON) - MWK
MK254,480.409
1 PepsiCo(PEPON) - MZN
MT9,399.051
1 PepsiCo(PEPON) - NPR
रु20,804.4096
1 PepsiCo(PEPON) - PYG
1,035,807.78
1 PepsiCo(PEPON) - RWF
Fr213,133.41
1 PepsiCo(PEPON) - SBD
$1,210.5507
1 PepsiCo(PEPON) - SCR
2,123.9796
1 PepsiCo(PEPON) - SRD
$5,662.965
1 PepsiCo(PEPON) - SVC
$1,282.6248
1 PepsiCo(PEPON) - SZL
L2,541.7152
1 PepsiCo(PEPON) - TMT
m514.815
1 PepsiCo(PEPON) - TND
د.ت432.4446
1 PepsiCo(PEPON) - TTD
$992.8575
1 PepsiCo(PEPON) - UGX
Sh510,696.48
1 PepsiCo(PEPON) - XAF
Fr83,694.21
1 PepsiCo(PEPON) - XCD
$397.143
1 PepsiCo(PEPON) - XOF
Fr83,694.21
1 PepsiCo(PEPON) - XPF
Fr15,150.27
1 PepsiCo(PEPON) - BWP
P1,969.5351
1 PepsiCo(PEPON) - BZD
$294.18
1 PepsiCo(PEPON) - CVE
$14,013.2643
1 PepsiCo(PEPON) - DJF
Fr26,034.93
1 PepsiCo(PEPON) - DOP
$9,424.0563
1 PepsiCo(PEPON) - DZD
د.ج19,055.5095
1 PepsiCo(PEPON) - FJD
$336.8361
1 PepsiCo(PEPON) - GNF
Fr1,278,947.55
1 PepsiCo(PEPON) - GTQ
Q1,123.7676
1 PepsiCo(PEPON) - GYD
$30,687.3867
1 PepsiCo(PEPON) - ISK
kr18,386.25

PepsiCo Forrás

A(z) PepsiCo alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos PepsiCo Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PepsiCo

Mennyit ér ma a(z) PepsiCo (PEPON)?
A(z) élő PEPON ár a(z) USD esetében 147.09 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PEPON ára a(z) USD esetében?
A(z) PEPON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 147.09. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PepsiCo piaci plafonja?
A(z) PEPON piaci plafonja $ 2.26M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PEPON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PEPON keringésben lévő tokenszáma 15.34K USD.
Mi volt a(z) PEPON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PEPON mindenkori legmagasabb ára 156.71583734346297 USD.
Mi volt a(z) PEPON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PEPON mindenkori legalacsonyabb ára 139.61853462367836 USD.
Mekkora a(z) PEPON kereskedési volumene?
A(z) PEPON élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.56K USD.
A(z) PEPON ára emelkedni fog idén?
A(z) PEPON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PEPON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:16:40 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

PEPON-USD kalkulátor

Összeg

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 147.09 USD

PEPON kereskedés

PEPON/USDT
$147.1
-0.31%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

